"Agenci NCIS" powracają w sezonie 17. już dziś, 5 stycznia o godz. 19:15 na kanale Epic Drama. W dni powszednie od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie będą emitowane po dwa odcinki serialu.

O czym jest serial?

W serialu grupa pracowników rządowej agencji NCIS rozwiązuje trudne zagadki kryminalne związane z Marynarką Wojenną. Dowodzi nią działający według własnych zasad Jethro Gibbs.

Co się wydarzy w 17. sezonie?

W 17. sezonie zespół walczy z czasem, aby zidentyfikować i zneutralizować śmiertelnie groźnego terrorystę znanego jako Sahar, który zagraża wielu ludziom. Ziva David jednak żyje – i powraca z tajemniczym ostrzeżeniem dla Gibbsa, ujawniając, że od lat jest ścigana. Poza tym agenci NCIS prowadzą wiele trudnych spraw: badają morderstwa żołnierzy piechoty morskiej, ataki na cmentarz Arlington, katastrofy myśliwców. Pojawiają się także tajemnice, które grożą rozłamem w zespole.

Kto występuje w serialu?

Jako Jethro Gibbs występuje Mark Harmon ("Zakręcony piątek", "Córka prezydenta", "Letnia szkoła"), a towarzyszą mu Sean Murray ("Hokus Pokus", "Chłopięcy świat", "Rodzina Hartów z Dzikiego Zachodu"), David McCallum ("Wielka ucieczka", "Prawo i porządek", "Komputerowy świat"), Wilmer Valderrama ("Różowe lata 70.", "Larry Crowne: Uśmiech losu", "Fast Food Nation"), Cote de Pablo ("Agenci NCIS: Tony i Ziva", "Gołębiarki", "Ostatnie namaszczenie Ransoma Pride'a") i Michael Weatherly ("Agenci NCIS: Tony i Ziva", "Zabójcza miłość", "Cień anioła").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są Donald P. Bellisario ("JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Magnum: Detektyw z Hawajów", "Sąd Najwyższy) i Don McGill ("JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Wzór", "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas").