Thriller akcji "Greenland 2" ("Greenland: Migration") pojawi się w kinach 16 stycznia 2026 roku.

O czym jest film?

W filmie "Greenland 2" po katastrofie, która niemal zniszczyła naszą planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

Kto występuje w filmie?

W głównej roli Johna Garrity'ego ponownie pojawia się Gerard Butler ("Greenland", "Olimp w ogniu", "300", "Prawo zemsty", "Dorwać byłą", "Skok stulecia", "P.S. Kocham cię"), żonę bohatera znów gra Morena Baccarin ("Deadpool", "Agentka", "Greenland", "Gotham", "Homeland", "Deadpool & Wolverine", "Flash"), a w obsadzie znalazła się także Amber Rose Revah ("Pozdrowienia z Paryża", "Syn Boży", "Sandman", "Punisher").

Kto stoi za filmem?

Producentami są twórcy kultowej już serii o Johnie Wicku, za kamerą po raz kolejny stanął Ric Roman Waugh ("Greenland", "Świat w ogniu"), a za scenariusz ponownie odpowiada Chris Sparling ("Greenland", "Wtargnięcie", "Pogrzebany"), któremu tym razem pomagał Mitchell LaFortune ("Ostatni oddech", "Kandahar").