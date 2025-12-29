Pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu serialu "Veronika" zostały udostępnione 8 grudnia na platformie SkyShowtime, dziś, 29 grudnia, zadebiutował odcinek piąty, a kolejne będą pojawiały się co poniedziałek. Nowa seria, tak jak poprzednia, liczy w sumie 8 odcinków.

O czym jest drugi sezon?

W nowym sezonie Veronika Gren (Alexandra Rapaport) nadal próbuje uporać się z demonami przeszłości i niewyjaśnionymi wizjami, które nie dają jej spokoju. Z niecierpliwością czeka, aż znów założy policyjny mundur i spróbuje odzyskać utracony spokój. W miarę rozwoju akcji Veronika zostaje wciągnięta w mroczną zagadkę morderstwa, której ślady sięgają aż sześciu dekad wstecz. Balansująca między światem żywych a umarłych Veronika powoli traci kontrolę. Nieuchronny ciąg wydarzeń stawia pod znakiem zapytania wszystko, co udało jej się odbudować.

O czym był pierwszy sezon?

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt... Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

Kto stoi za serialem?

W serialupojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego przemysłu filmowego, w tym wspomniana już Alexandra Rapaport ("Gåsmamman) w tytułowej roli oraz Tobias Santelmann ("Witamy na odludziu") w roli jej męża Tomasa. W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez.

Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu, zaś funkcję showrunnerów i scenarzystów pełnią Katja Juras i Anna Ströman Lindblom ("Gåsmamman"). Za kamerą stanął Jonas Alexander Arnby ("Wojna światów"). Zdjęcia kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.