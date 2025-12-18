Premiera sześcioodcinkowego serialu "Niebo. Rok w piekle" nastąpi na platformie HBO Max już 26 grudnia.

Wspomnienia Polaka z sekty

Scenariusz sześcioodcinkowego serialu jest inspirowany prawdziwą historią Sebastiana Kellera, autora książki "Niebo. Pięć lat w sekcie", który przeżył w sekcie pięć lat. W jednych z głównych ról – Stanisław Linowski i Tomasz Kot. Pod koniec listopada nakładem Wydawnictwa Otwartego wydane zostało nowe wydanie książki. Znajdują się tam wspomnienia Sebastiana Kellera – uzupełnione o refleksje i fakty, które okazały się ważne dla rzetelnej oceny wydarzeń sprzed lat, oraz przedmowę doktor Agnieszki Bukowskiej, socjolożki i badaczki sekt.

Produkcja przeniesie widzów do początku lat 90., kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji, jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.

"Nowy dramat obyczajowy Max Original pokaże, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym" – zapewniają producenci.

Historia z lat 90., ale "bardzo aktualna"

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu "Niebo. Rok w piekle" wystąpią: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Poślednik, Wiktor Korzeniowski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Małecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon i Piotr Cyrwus.

Cieszę się, że na pokładzie udało się nam zebrać tak doborową obsadę oraz ekipę realizującą. Mimo tego, że akcja serialu rozgrywa się we wczesnych latach 90, to jego historia jest bardzo aktualna, bo niezależnie od czasu i miejsca, w którym żyjemy potrzebujemy zrozumienia i akceptacji. Mam nadzieję, że zabierzemy widzów w podróż, w trakcie której znajdziemy odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę ma znaczenie w naszym życiu – mówi Bogumił Lipski, dyrektor Działu Fabularnego TVN Warner Bros. Discovery

Serial jest przygotowywany dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, a za zdjęcia – Tomasz Augustynek. Autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów – Emilia Czartoryska. Za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska.

Producentami są Marek Kłosowicz (dFlights) i Tomasz Cichoń (TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan.