"Breslau" jest pierwszą polską produkcją oryginalną Disney+ – i wszystkie osiem odcinków pojawiło się na platformie w miniony piątek, 12 września 2025 roku.

Hit numer jeden

"Breslau" potrzebował tylko weekendu, aby uplasować się na 1. miejscu listy najchętniej oglądanych tytułów na platformie Disney+. Polski serial kryminalny zrzucił z piedestału światowy megahit "Obcy: Ziemia" oraz prześcignął tak wielkie hity kinowe, jak "Lilo i Stich" i "Thunderbolts".

Reklama

Nowa wersja przeboju

Serial promuje utwór "Blondynki, brunetki" w wykonaniu Natalii Przybysz i Igora Herbuta.

Akcja serialu "Breslau" toczy się w latach 30. XX wieku, dokładnie w tych samych czasach, w których powstał oryginał piosenki rozsławionej przez Jana Kiepurę. Od czasu premiery utwór podbił serca słuchaczy w całej Europie, a tekst przełożono na wiele języków.

"Nowa aranżacja kultowego utworu to próba nadania tej ponadczasowej piosence świeżego, współczesnego charakteru, który może przemówić również do młodszej publiczności. Choć oryginalna wersja urzeka swoją klasyczną elegancją, nowa interpretacja – zarówno w wymiarze muzycznym, jak i tekstowym – wnosi nowoczesne brzmienie i lekkość, jednocześnie zachowując emocje i energię zawarte w pierwowzorze" – zapewnia Disney+.

Reklama

Piosenkę wcześniej można było usłyszeć jedynie na żywo podczas finałowych, sobotnich koncertów w ramach Męskiego Grania. Utwór wykonywała na żywo Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Kamil Pater, Pat Stawiński, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska, Maria Klatka, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk i Tomasz Świerk.

Teraz pełna wersja nowej aranżacji przedwojennego hitu w wykonaniu Natalii Przybysz i Igora Herbuta jest dostępna dla każdego pod postacią singla z teledyskiem.

Trwa ładowanie wpisu

O czym jest serial?

Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Kto występuje w serialu?

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Chrzest"). W pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in. Sandrę Drzymalską ("IO", "Simona Kossak"), Ireneusza Czopa ("Broad Peak", "Pokłosie"), Agatę Kuleszę ("Róża", "Ida"), Przemysława Bluszcza ("Czas honoru", "Jesteś Bogiem"), Adama Bobika ("Fatum", "Pokot"), Karolinę Gruszkę ("Kochankowie z Marony", "Maria Skłodowska-Curie"), Jakuba Sierenberga ("Boże Ciało", "Strefa interesów"), Bartłomieja Deklewę ("Absolutni debiutanci", "Światłoczuła") oraz Piotra Janusza ("Do dzwonka", "Klub Włóczykijów").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem jest Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem"), za zdjęcia odpowiada Paweł Flis ("Interior", "Demon"), a za scenariusz – Magdalena Żakowska ("Krew z krwi 3") i Bartosz Janiszewski ("Wataha").

Producentem serialu jest ATM Grupa, największe niezależne studio produkcyjne w Polsce, wielokrotnie nagradzane, specjalizujące się w produkcji fabularnej, które w swoimi dorobku ma takie tytuły, jak "Wataha", "Zachowaj spokój" czy "Absolutni debiutanci".

Wrocław z lat 30. XX wieku

Serial "Breslau" zrealizowano z dbałością o najmniejsze detale – wszystko po to, by dać widzom poczucie przeniesienia się w czasie do lat 30. minionego wieku. Z ciekawostek warto wymienić, że w produkcji wykorzystano aż 4200 kostiumów, we Wrocławiu na potrzeby zdjęć usunięto (i przywrócono) 193 słupki staromiejskie, a bohaterowie poruszają się 40 samochodami różnych marek z lat 30. Zdjęcia do serialu powstały głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, częściowo również w Warszawie i okolicach.

Trwa ładowanie wpisu

Pierwszy taki serial

To ważny moment dla Disney+ w Polsce. Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy oraz aktorzy. Dzięki serialowi o tytule roboczym "Breslau" bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza – mówiła w maju ubiegłego roku Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej.

Najnowszy zwiastun

Najnowszy trailer przybliżył przede wszystkim postać komisarza Franza Podolskiego, ale widzowie poznają także jego wieloletniego współpracownika, Erwina Benka (Adam Bobik), jego bezpośredniego przełożonego Leopolda Barensa (Przemysław Bluszcz) oraz wspierającą go psychoanalityczkę, dr Ingę Eissmann (Karolina Gruszka). W kryminalną intrygę nieświadomie wplątana zostaje również żona Podolskiego, Lena (Sandra Drzymalska). Z kolei źródłem presji na błyskawiczne zamknięcie sprawy jest Johan Holtza (Ireneusz Czop) – oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną.

Więcej niż kryminał

Wygląda na to, że mamy do czynienia ze znakomitym serialem. Pierwsze recenzje są entuzjastyczne.

"Disney+ pozamiatał. Platforma wchodzi na nasz rynek serialowy uwielbianym przez rodzimych widzów gatunkiem. Już po pierwszych odcinkach widać jednak, że mamy do czynienia z czymś znacznie lepszym niż po prostu kolejnym kryminałem" – pisze Rafał Christ na portalu Spider's Web.

"Ogromny rozmach i wartka akcja. Takiego serialu potrzebowaliśmy" – uważa Karolina Stankiewicz z Wirtualnej Polski.