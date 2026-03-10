Wszystkie trzy sezony serialu "Kruk" można oglądać na platformie streamingowej CANAL+ online.

O czym jest serial?

"Kruk" to serial oryginalny CANAL+ emitowany w latach 2018-2022. Pierwsze dwa sezony nosiły podtytuł "Szepty słychać po zmroku", zaś trzeci i finałowy – "Jak tu ciemno".

Cała historia zaczyna się na Podlasiu i kręci wokół porwania nastolatka w Białymstoku. Śledztwo prowadzi inspektor z wydziału kryminalnego Adam Kruk (Michał Żurawski), który zostaje oddelegowany z Łodzi do miasta, w którym spędził dzieciństwo. Na miejscu okazuje się, że Kruk będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą kryminalną, ale z własną mroczną przeszłością.

"Kruk" to kolejna po "Belfrze" oryginalna produkcja telewizyjna CANAL+, do tego pierwsza w Polsce realizowana w rewolucyjnej technologii 4K, zapewniającej obraz najwyższej rozdzielczości.

Kto występuje w serialu?

Poza Michałem Żurawskim, który dziś jest wielką gwiazdą polskich seriali ("Król", "Heweliusz", "Ołowiane dzieci"), w serialu występują m.in. Cezary Łukaszewicz ("Prześwit", "Druga furioza", "Tylko jedno spojrzenie"), Katarzyna Wajda ("Odwilż", "Jesteś bogiem", "Ikar. Legenda Mietka Kosza"), Andrzej Zaborski ("U Pana Boga za piecem", "To ja, złodziej", "Kariera Nikosia Dyzmy"), Anna Nehrebecka ("Rodzina Połanieckich", "Ziemia obiecana", "Jan Serce"), Marcin Bosak ("Mistrz", "Polityka", "Ołowiane dzieci") i Jerzy Schejbal ("Rysa", "Konsul", "Żółty szalik").

Kto stoi za serialem?

Za kamerą stanął Maciej Pieprzyca ("Ołowiane dzieci", "Jestem mordercą", "Ikar. Legenda Mietka Kosza"), a fabuła wyszła spod pióra Jakuba Korolczuka, który zasłynął jako jeden ze scenarzystów amerykańskiego thrillera "Życie po życiu" z Liamem Neesonem, a ostatnio napisał dwa popularne seriale – "Ołowiane dzieci" dla Netflixa oraz "Niebo. Rok w piekle" dla HBO Max.