"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" ("Perfetti sconosciuti") zagości ponownie w polskich kinach 10 kwietnia 2026 roku.

O czym jest film?

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania.

Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać...

Księga Rekordów Guinnessa

Włoski hit został wpisany do słynnej Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej adaptowany film w historii kina. Doczekał się bowiem ponad 20 oficjalnych remake'ów, w tym w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Francji, Meksyku, Chinach i Korei Południowej.

Kto występuje w filmie?

Jedną z głównych ról w komediodramacie gra polsko-włoska gwiazda Kasia Smutniak ("Diamenty", "Domina", "Koliber"), która później wystąpiła także w polskiej wersji zatytułowanej "(Nie)znajomi". Aktorce w oryginale towarzyszą Giuseppe Battiston ("Chleb i tulipany", "Pinokio", "To dla twojego dobra"), Anna Foglietta ("Amerykanin", "Pani do towarzystwa", "Nagle, niespodziewanie"), Marco Giallini ("Gliniarze to dranie", "Miejsca stojące w raju", "Zakazane miasto"), Edoardo Leo ("18 lat później", "Cześć, tato", "My i Giulia 1300"), Valerio Mastandrea ("Pomimo", "Antonia", "Ekwilibryści"), Alba Rohrwacher ("Cuda", "Złaknieni", "Jestem miłością") i Benedetta Porcaroli ("Niepokalana", "Porwanie Arabelli", "Lampart").

Kto stoi za filmem?

Film był pierwszym międzynarodowym hitem w karierze reżysera Paolo Genovese, który później jeszcze wielokrotnie zachwycił fanów swoimi specyficznymi komediodramatami o związkach romantycznych i międzyludzkich ("Superbohaterowie", "Pierwszy dzień mojego życia", "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda"). Przy scenariuszu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" twórcy pomagali także Filippo Bologna ("Wyścig o chwałę", "Niewierni", "Potworna rodzinka"), Paolo Costella ("Do samego końca", "Porządek czasu", "Pierwszy dzień mojego życia"), Paola Mammini ("Gloria", "Kto uratuje róże", "Zdarza się") i Rolando Ravello ("To dla twojego dobra", "Superbohaterowie", "Pierwszy dzień mojego życia").