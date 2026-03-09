Ósmy i finałowy odcinek czwartego sezon serialu "Branża" zadebiutował w poniedziałek, 2 marca, w HBO Max i na kanale HBO. Tym samym wszystkie cztery sezony są już dostępne dla abonentów platformy.

Czy będzie sezon 5.?

HBO ogłosiło, że powstanie piąty i zarazem finałowy sezon docenianego przez widzów i krytyków serialu.

Reklama

Przez cztery sezony "Branża" podbijała serca widzów, wciągając ich w opowieść o władzy, pieniądzach, polityce i ambicjach, które rządzą współczesnym światem. Dzięki odważnej i wyrazistej wizji Mickeya Downa i Konrada Kaya serial ugruntował swoją pozycję jako jedna z najważniejszych współczesnych produkcji fabularnych HBO – odważna gatunkowo, trzymająca w napięciu z odcinka na odcinek. Cieszy nas, że zarówno widzowie, jak i krytycy uznali czwarty sezon za największy i najbardziej emocjonujący w historii serii, w dużej mierze za sprawą naszej genialnej obsady i ich kreacji aktorskich. Wraz z wyjątkowym zespołem Bad Wolf pod kierownictwem producentki wykonawczej Jane Tranter oraz producentką wykonawczą Kathleen McCaffrey z Little Gems z dumą ogłaszamy piąty sezon tego znakomitego serialu – który, zgodnie z decyzją Mickeya i Konrada, domknie całą historię – oznajmiła Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films.

Z kolei Mickey Down oraz Konrad Kay, twórcy, scenarzyści, reżyserzy i producenci wykonawczy, wyznali: To niezwykły zaszczyt, że dołączyliśmy do wąskiego, prestiżowego grona seriali, które doczekały się pięciu sezonów w HBO. W tym roku mija dziesięć lat od momentu, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy tworzyć świat Branży – a jego istnienie zawdzięczamy niezachwianej wierze i wizji naszych obecnych oraz byłych partnerów z HBO: Casey’ego, Frannie, Kary, Celi, Sama, Kathleen i Maxa. Bez wyobraźni i zaufania Jane Tranter ten serial pozostałby jedynie martwym pomysłem zamkniętym w szufladzie. To ona – wraz ze swoimi partnerami z Bad Wolf – była naszym drogowskazem i najwierniejszym sojusznikiem. Dziękujemy również BBC za partnerską współpracę.

Reklama

Od pewnego czasu wiedzieliśmy, że chcemy zakończyć serial w najlepszym możliwym momencie. W przeciwieństwie do niektórych bohaterów "Branży", my wiemy, kiedy należy zejść ze sceny. Chcielibyśmy podziękować naszym oddanym fanom – szczególnie tym, którzy są z nami od pierwszego odcinka. Na koniec: wszystko zawdzięczamy naszej ekipie oraz najlepszej obsadzie telewizyjnej, która tchnęła życie w scenariusze. To dzięki ich światowej klasy kreacjom bohaterowie "Branży" pozostaną z widzami na długo. Widok logo HBO przed naszym serialem nigdy nie przestanie być dla nas powodem do dumy. To wciąż najlepsze miejsce do tworzenia telewizji – i z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę w przyszłości – dodali Down i Kay.

Jane Tranter, producentka wykonawcza, CEO oraz założycielka Bad Wolf, zauważyła: Kiedy po raz pierwszy przedstawialiśmy HBO pomysł na "Branżę", Casey i ja wierzyliśmy, że może to być serial z kategorii "niepozorny, ale z ogromnym potencjałem". Ponad dziesięć lat później nasza produkcja przebiła najśmielsze oczekiwania. Mickey Down i Konrad Kay w imponujący sposób rozwinęli surową, błyskotliwą ideę w odważny i bezkompromisowy serial, który zyskał uznanie krytyków oraz niezwykle oddaną publiczność.

Ten serial trafił na ekran dzięki niezwykłemu talentowi Mickeya i Konrada, wsparciu znakomitego zespołu HBO oraz światowej klasy ekipy produkcyjnej w Wolf Studios Wales, gdzie Bad Wolf realizował każdy sezon "Branży". Możliwość obserwowania, jak Mickey, Konrad oraz nasza wyjątkowa – i bardzo nam bliska – obsada rozwijają się z sezonu na sezon, jest dla nas ogromnym przywilejem. A fakt, że "Branża" dołącza dziś do grona najbardziej cenionych, wielosezonowych seriali fabularnych HBO, jest najlepszym dowodem na ich wspólny sukces – dodała Tranter.

O czym opowiadał 4. sezon?

Harper (Myha'la) i Yasmin (Marisa Abela) są u szczytu kariery i prowadzą życie, o jakim marzyły jako absolwentki Pierpoint. Gdy na londyńskiej scenie pojawia się geniusz branży fintech, zostają wciągnięte w pełną napięcia, międzynarodową grę w kotka i myszkę. Yasmin nawiązuje relację z założycielem firmy technologicznej, Sir Henrym Muckiem (Kit Harington), a Harper zostaje wciągnięta w krąg tajemniczego dyrektora Whitneya Halberstrama (Max Minghella). Pokręcona przyjaźń kobiet zaczyna się zmieniać pod presją pieniędzy, władzy i pragnienia bycia na szczycie.

Kto występuje w 4. sezonie?

W nowym sezonie pojawią się zarówno stali, jak i nowi członkowie obsady, w tym Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani i Edward Holcroft.

Kto stoi za 4. sezonem?

Twórcami, scenarzystami i producentami wykonawczymi serialu "Branża" są niezmiennie Mickey Down i Konrad Kay. Serial jest produkcją Bad Wolf Production dla HBO/BBC, a producentami wykonawczymi są Jane Tranter, Kate Crowther i Ryan Rasmussen z Bad Wolf, Kathleen McCaffrey z Little Gems oraz Rebecca Ferguson z BBC. Reżyserują Mickey Down i Konrad Kay, Michelle Savill oraz Luke Snellin.

"Najlepszy serial roku"

Trzeci sezon serialu "Branża" został nominowany do nagrody Critics Choice Award 2025 w kategorii najlepszy serial dramatyczny i uplasował się na pierwszym miejscu listy "Najlepszych seriali telewizyjnych 2024 roku" magazynu "The New Yorker". Magazyn "TIME" ogłosił go "serialem, który trzeba obejrzeć tego lata" oraz "gorącym, porywającym dramatem... [z] inteligentną fabułą". Magazyn "GQ" okrzyknął go "najlepszym serialem telewizyjnym", podczas gdy "The New York Times" nazwał go serialem, który "trzeba obejrzeć", a "Vanity Fair" określił jako "fascynujący i zapierający dech w piersiach".

Serial jest też często określany mianem "Sukcesji" z młodszymi bohaterami. To tak, jakby "Euforia" i "Sukcesja" mieli dziecko – opisują obrazowo internauci w komentarzach. Rzuca pomost między "Sukcesją" a "Euforią" – pisała Joy Press w "Vanity Fair".

Czwarty sezon zachodnie media chrzciły mianem "najgorętszego" oraz "najmocniejszego". Z krytykami zgodzili się widzowie. Nowy sezon został świetnie oceniony – na portalu Rotten Tomatoes zebrał aż 96 proc. pozytywnych recenzji.

Czwarty sezon "Branży" został określony przez magazyn "Variety" jako "niezwykle ambitna reinwencja", a zarazem "największa i najlepsza odsłona serialu do tej pory". Vulture uznał go za "najlepszy sezon w historii serialu", a IndieWire nazwał produkcję "telewizją najwyższej próby", która "olśniewa swoim rozmachem". "GQ" chwalił czwarty sezon jako "wyjątkowy – pewniejszy siebie, bardziej stylowy i mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej", natomiast Decider zwrócił uwagę na "najlepsze w karierze role całej obsady", a także "zachwycające realizacyjnie zdjęcia, znakomity scenariusz i przenikliwy komentarz społeczny".