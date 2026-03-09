Odcinki piąty i szósty czwartego sezonu serialu "Pod osłoną mroku" ("Den som dræber - Fanget af mørket"; tytuł międzynarodowy: "Darkness: Those Who Kill") pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale dziś, 9 marca. Ostatnie dwa odcinki zostaną udostępnione za tydzień. Trzy poprzednie sezony można oglądać poprzez Prime Video Channels, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "Pod osłoną mroku" jest już doskonale znany fanom skandynawskich produkcji kryminalnych. Znakiem rozpoznawczym stał się mroczny klimat oraz atmosfera gęstniejąca z każdym kolejnym odcinkiem, którą napędzają intrygujące śledztwa i odkrywanie złożonych postaci pełnych tajemnic. Główną bohaterką serii jest profilerka kryminalna i ekspertka ds. seryjnych morderców Louise Bergstein, która w każdym sezonie zajmuje się inną sprawą. Najdrobniejszy szczegół może ją doprowadzić do sprawcy niczym po nitce do kłębka. Niestety niebezpieczne zajęcie wielokrotnie wpływało na życie prywatne kobiety. Mowa tu nie tylko o bezpośrednim zagrożeniu wynikającym z obcowania z potencjalnymi sprawcami badanych przez nią zbrodni, ale przede wszystkim o najbardziej bolesnych ciosach, zadawanych z bliska, gdy najmniej się tego spodziewała. Profilerka pozostaje jedną z najbardziej interesujących bohaterek skandynawskich produkcji, a teraz jest szansa na poznanie dalszego ciągu jej historii.

Reklama

O czym opowiada nowy sezon?

Reklama

Nowy sezon mrocznego thrillera od razu wprowadza nas w sprawę brutalnej egzekucji, która miała miejsce podczas imprezy członków kopenhaskiego półświatka przestępczego. Zamordowany mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu, w wyniku której życie straciła młoda kobieta. Choć jego śmierć na pierwszy rzut oka może wyglądać na gangsterskie porachunki, wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Sprawy nie ułatwia fakt, że osoby, które były na miejscu zdarzenia, ani myślą współpracować z organami ścigania. Gdy do zespołu śledczych dołącza profilerka kryminalna Louise Bergstein i znany widzom z trzeciego sezonu śledczy Frederik Havgaard, potencjalnych podejrzanych zaczyna przybywać. Śledztwo coraz bardziej się komplikuje, a wraz z rosnącym napięciem granica pomiędzy prywatnym a zawodowym życiem bohaterów zaczyna się rozmywać. Jak wiele będą musieli poświęcić, by rozwiązać kolejną sprawę?

Wzorcowy skandynawski thriller

Produkcja "Pod osłoną mroku" uzyskała w latach 2020 i 2022 nominacje do tytułu najlepszego serialu, a w 2025 roku nominację dla Besira Zeciriego za najlepszą rolę drugoplanową w plebiscycie Duńskiej Akademii Filmowej Robert. "To idealna propozycja dla fanów skandynawskiego kina, mroku i skomplikowanych spraw kryminalnych z silnymi postaciami kobiecymi w rolach głównych. W interesujący i przemyślany sposób łączy cechy intensywnego thrillera z elementami znanymi z seriali proceduralnych" – zapewnia Viaplay. Czwarty sezon serialu składa się z ośmiu odcinków, każdy po 45 minut.

Kto występuje w serialu?

W główną rolę serialu wciela się Natalie Madueño, znana m.in. z roli Fie produkcji "The Rain". Towarzyszy jej Simon Sears ("Królestwo: Exodus", "Jeźdźcy burzy"), a w pozostałych rolach pojawiają się Dag Malmberg ("Most nad Sundem", "Szybki cash"), Cyron Melville ("Kochanek królowej", "Królestwo: Exodus") i Kajsa Ernst ("Opowieści z Dalarny").

Kto stoi za serialem?

Głównym scenarzystą czwartego sezonu serialu jest Lasse Kyed Rasmussen ("The Rain", "Przesłuchanie"), a reżyserią poszczególnych odcinków zajęli się Olof Spaak ("Top Dog", "Co kryje prawda") i Daniel Kragh-Jacobsen ("The Sommerdahl Murders"). Za produkcję odpowiadają Miso Film oraz Viaplay Group.