Serial "Obcy: Ziemia" zadebiutował z dwoma odcinkami na platformie Disney+ 13 sierpnia 2025 roku, a dziś, 17 września, pojawił się odcinek siódmy i zarazem przedostatni. Kolejne odcinki są dodawane na platformę co tydzień, a będzie ich w sumie osiem, zatem już za tydzień nastąpi wielki finał!

"Nowe życie" serii

Pierwszy serial z kultowej franczyzy zbiera fantastyczne recenzje. "Horror odrażający w sam raz, wywołujący grozę i być może odrobinę mdłości... Ale to także trzymające w napięciu science fiction i starannie skonstruowany dramat" – zauważa Chris Vognar z "Boston Globe".

"W najlepszym wydaniu filmy o Obcym wyznaczały standardy trzymającej w napięciu fantastyki naukowej, przeplatanej klasycznym horrorem o potworach. Serial stworzony przez genialnego Noaha Hawleya oddaje hołd tej tradycji z wyobraźnią, inteligencją i imponująco epicką stylizacją" – zachwyca się Matt Roush z TV Insider.

"To więcej niż godna uwagi odsłona legendarnej serii, z oszałamiającymi efektami wizualnymi i fantastycznymi kreacjami aktorskimi, na czele z dynamiczną rolą Sydne Chandler, która uczyni z niej gwiazdę" – wyrokuje Dave Nemetz z TV Line.

"Andor dla Obcego, seria Hawleya to wyjątkowy prequel, który wzbogaca materiał źródłowy, tchnąc nowe życie w nudzącą ostatnio serię. To wskrzeszenie Obcego, na które od dawna czekaliśmy" – pisze James Dyer z "Empire Magazine".

"Jeśli ktokolwiek mógłby tchnąć nowe życie i sens w podupadającą serię, to Noah Hawley. I w tym serialu udaje mu się to znakomicie" – potwierdza Pat Stacey z Irish Independent.

Na portalu Rotten Tomatoes "Obcy: Ziemia" zebrał aż 96 proc. pozytywnych recenzji. Nawet wybredni polscy krytycy dość wysoko ocenili serial – na Filmwebie średnia ocen wynosi 7.0.

Już po dwóch odcinkach "Obcy: Ziemia" stał się serialem numerem jeden nie tylko na platformie Disney+, ale w całym globalnym streamingu – i wciąż nie oddaje palmy pierwszeństwa!

Lepszy niż oryginał?

Co więcej, retrospektywny odcinek piąty sprzed tygodnia wywołał prawdziwą furorę. Nie brakowało głosów, że to najlepsza odsłona całej franczyzy od oryginalnego "Ósmego pasażera Nostromo" z 1979 roku. Niektórzy szli jeszcze dalej. To lepszy "Obcy" niż "Obcy"! – zachwycali się fani w internecie.

Miłośnicy serii przyznają, że są wręcz "zszokowani" i "wstrząśnięci" jakością serialu – mało kto spodziewał się takiej rewelacji.

Fragment serialu

"Obcy: Ziemia" na długo przed premierą budził zrozumiałe zainteresowanie. Jeszcze w zeszłym roku fani doczekali się dwóch krótkich teaserów serialu. Pierwszy nie robił większego wrażenia, koncentrując się na ogólnej perspektywie Ziemi i sekundowych przebłyskach na ksenomorfa. Drugi zwiastun prezentował się już zgoła inaczej, przedstawiając szalony bieg z punktu widzenia ksenomorfa. "Porażające!", ekscytowali się fani w sieci – i trudno było nie przyznać im racji.

Później fani doczekali się też prawdziwej gratki, bowiem minutowego fragmentu serialu, w którym po raz pierwszy było widać główną bohaterkę – najpierw ma ona kłopoty, walcząc z potworem i na próżno wołając o pomoc, a następnie nagle się budzi w nieznanym miejscu.

Jednak dopiero oficjalny dwuminutowy zwiastun ujawnił nowe rewelacje i zdradził, co czeka nas w 2120 roku. Trailer doczekał się kilkudziesięciu milionów odsłon.

Jednak to nie był koniec. Niedługo przed premierą w sieci pojawił się pięciominutowy (!) zwiastun, który zrobił prawdziwą furorę – dosłownie co chwilę oglądało go kilka tysięcy osób.

O czym jest serial?

"Obcy: Ziemia" to serial science fiction z elementami horroru. Opowiada o tajemniczym statku kosmicznym, który rozbił się na Ziemi. Podczas przeszukiwania wraku w celu odnalezienia ocalałych, ekipa ratunkowa natrafia na drapieżne formy życia, bardziej przerażające, niż mogli sobie wyobrazić. Młoda kobieta wraz z grupą żołnierzy taktycznych dokonują odkrycia, które zmusza ich do zmierzenia się z największym zagrożeniem, jakie kiedykolwiek stanęło przed ludzkością. W obliczu tego śmiertelnego niebezpieczeństwa bohaterowie muszą walczyć o przetrwanie, a decyzje, które podejmują, mogą na zawsze odmienić losy Ziemi.

Akcja serialu osadzona jest tuż przed wydarzeniami z "Obcego – ósmego pasażera Nostromo", który rozgrywał się w roku 2122. Tym razem wszystko zaczyna się w roku 2120, czyli w epoce korporacyjnej, gdy światem rządzi pięć potężnych firm: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. W tym świecie ludzie współistnieją z cyborgami oraz androidami. Prawdziwą rewolucją okazuje się przełomowa technologia opracowana przez młodego założyciela i CEO korporacji Prodigy: hybrydy – humanoidalne roboty, w których po raz pierwszy udało się osadzić ludzką świadomość. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem serialu jest Noah Hawley ("Fargo", "Legion", "Kości"), a producentem – Ridley Scott, reżyser pierwszej części "Obcego" oraz reżyser i producent kolejnych części serii ("Prometeusz", "Obcy: Przymierze" i "Obcy: Romulus").

Wśród producentów znaleźli się również David Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales i Clayton Krueger.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Sydney Chandler ("Nie martw się, kochanie"), a w międzynarodowej obsadzie znaleźli się także Alex Lawther ("Czarne lustro"), Timothy Olyphant ("Justified: Bez przebaczenia"), Essie Davis ("Jeden dzień"), Samuel Blenkin ("Atlanta"), Babou Ceesay ("Niewidzialny wróg"), David Rysdahl ("Bez wyjścia"), Adrian Edmondson ("Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"), Adarsh Gourav ("Biały Tygrys"), Jonathan Ajayi ("Pod presją), Erana James ("Dzicz"), Lily Newmark ("Han Solo. Gwiezdne wojny - historie"), Diem Camille ("Koło czasu") i Moe Bar-El ("Biuro szpiegów").

Kultowa franczyza

"Obcy" to kultowa franczyza horroru science fiction, obejmująca poza filmami kinowymi również gry wideo, książki i komiksy. Już w latach 80. planowano serial, a w latach 90. nawet go nakręcono w formie animowanej, ale nie spodobał się decydentom i został anulowany jeszcze przed premierą.

"Obcy: Ziemia" będzie więc de facto pierwszym serialem ze świata "Obcego", a przyczynił się do tego w dużej mierze sukces najnowszej odsłony kinowej. "Obcy: Romulus" przez znaczną część fanów został uznany za najlepszy film serii od czasu oryginalnego "Obcego – ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta z 1979 roku.

Ale to nie wszystko, bowiem "Obcy: Romulus" jest też najbardziej dochodowym filmem serii. Co prawda "Prometeusz" zarobił 50 milionów dolarów więcej, ale kosztował też blisko 50 milionów więcej, zatem przy uwzględnieniu inflacji "Romulus" wyprzedza go w zyskach.

2 miliardy wpływów

W sumie wszystkie filmy serii zarobiły jak dotąd w kinach na całym świecie 2 miliardy dolarów. Najwięcej zarobił "Prometeusz" (402 miliony), tuż za nim plasuje się najnowszy "Obcy: Romulus" (350 milionów), a podium zamyka "Obcy: Przymierze" (238 milionów").

Oryginalny "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" plasuje się dopiero na 4. miejscu (188 milionów). Tuż za nim jego pierwszy sequel: "Obcy – decydujące starcie" (183 miliony), potem crossover "Obcy kontra Predator" (172 miliony), następnie "Obcy: Przebudzenie" (160 milionów"), "Obcy 3" (159 milionów") i wreszcie "Obcy kontra Predator 2" (128 milionów).