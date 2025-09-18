Data premiery filmu zbiegła się z 94. rocznicą incydentu mukdeńskiego, który zapoczątkował japońską okupację Mandżurii.

Szokujący film o japońskich zbrodniach

"731" (angielski tytuł "Evil Unbound") jest jednym z kilku filmów o tematyce wojennej, które trafiły na ekrany kin w Chinach w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, które w Chinach jest obchodzone jako "zwycięstwo narodu chińskiego w wojnie przeciwko japońskiej agresji".

Reklama

Fabuła filmu w reżyserii Zhao Linshana pokazuje "zbrodnie Oddziału 731 poprzez burzliwe losy zwykłych ludzi" – czytamy w opisie dystrybutora.

Według historyków niesławny oddział wojsk cesarskich prowadził badania nad bronią biologiczną i chemiczną na terytorium Chin. W ich wyniku zmarło ok. 3 tys. ludzi, w tym dzieci. Ofiarami eksperymentów – prowadzonych w obozach w rejonie miasta Harbin – byli nie tylko Chińczycy, lecz także rosyjscy i mongolscy jeńcy wojenni.

100 milionów juanów jeszcze przed premierą

Reklama

Data chińskiej premiery była pierwotnie wyznaczona na 31 lipca, co miało nawiązywać do nazwy oddziału, została jednak odwołana bez podania przyczyny.

Produkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem – zwracają uwagę media. Jeszcze w przedsprzedaży zarobiła ponad 100 mln juanów (14 mln dolarów). Obraz trafi również do dystrybucji międzynarodowej, m.in. w USA, Kanadzie, Australii i kilku krajach europejskich.

Obawy o wzrost nastrojów antyjapońskich w Chinach

Inny film wojenny "Nanjing Zhaoxiangguan" ("Dead to Rights"), przedstawiający masakrę w Nankinie dokonaną przez wojska japońskie w 1937 r., po premierze 25 lipca był jednym z najczęściej oglądanych filmów w sezonie letnim.

Japońska agencja Kyodo zwraca uwagę, że produkcje tego typu "potęgują obawy o wzrost nastrojów antyjapońskich" w Chinach. Przypomina, że w ostatnim czasie doszło do kilku ataków z użyciem noża na obywateli Japonii w Chinach; kilka z nich miało skutek śmiertelny.

Czym był incydent mukdeński?

Incydent mukdeński, zwany również incydentem mandżurskim, był prowokacją japońskiej Armii Kwantuńskiej. 18 września 1931 r. Japończycy dokonali ataku na należący do Japonii odcinek linii kolejowej w pobliżu miasta Shenyang, a następnie oskarżyli o to chińskie wojska, co stało się pretekstem do inwazji i zajęcia Mandżurii. Wydarzenie to było kluczowym krokiem w japońskiej ekspansji terytorialnej i ostatecznie doprowadziło do wybuchu II wojny światowej w regionie Pacyfiku.