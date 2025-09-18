Film zatytułowany po prostu "Szczęsny" pojawi się 10 października 2025 roku na platformie Prime Video.

Kulisy kariery wybitnego sportowca

"Widzowie Prime Video będą mieli szansę poznać kulisy kariery wybitnego, wyrazistego i niezwykle rozpoznawalnego sportowca, który w swojej karierze grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma czy Juventus" – zapowiadało Prime Video przed wakacjami 2024 roku.

Wojciech Szczęsny, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Film dokumentalny pokaże Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Po raz pierwszy jeden z najlepszych bramkarzy na świecie podzieli się najbardziej intymnymi momentami swojej piłkarskiej kariery i życia osobistego.

Ekipa filmowa towarzyszyła Szczęsnemu i jego żonie Marinie w trakcie przygotowań do nowych życiowych ról, wielkich turniejów i meczów o wszystko, pokazując jego życie jako męża, ojca i syna. Kamery towarzyszyły Wojtkowi i jego żonie – Marinie Łuczenko-Szczęsnej – popularnej piosenkarce, a także ich dzieciom – synowi Liamowi i córce Noelii podczas ważnych momentów rodzinnych i sportowych.

Kamery towarzyszyły także Wojtkowi w historycznym momencie dołączenia do legendarnej FC Barcelony – informuje Prime Video.

W filmie wypowiada się wiele sław świata futbolu, w tym kolega Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony i reprezentacji Polski – Robert Lewandowski.

Dokumenty o polskich piłkarzach

Można już stwierdzić, że Prime Video specjalizuje się w filmach dokumentalnych o gwiazdach polskiej piłki – w zeszłym roku na platformę trafił "Lewandowski - Nieznany", a w tym roku – "Kuba" o Błaszczykowskim.