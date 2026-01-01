Serial "Górski lekarz" pojawi się dziś, 1 stycznia o godz. 19:00 na antenie Romance TV, a wszystkie 45-minutowe odcinki, począwszy od pierwszego sezonu, będą emitowane codziennie od poniedziałku do piątku w tych właśnie godzinach.

"Górski lekarz" od samego początku

W 2026 roku Romance TV Polska obchodzić będzie swoje 15-lecie. Z tej okazji w każdym miesiącu widzowie będą mogli obejrzeć wyjątkowe, kultowe produkcje, które zajmują szczególne miejsce w ich sercach. Już od 1 stycznia, specjalnie na prośbę fanów, na antenie zagości "Górski lekarz", czyli najpopularniejszy serial stacji, na którego nowe sezony każdego roku z niecierpliwością czekają widzowie.

Reklama

Hity Romance TV na każdy miesiąc roku

Reklama

Romance TV zapewnia w informacji prasowej, że "pragnie świętować swoje 15-lecie wspólnie z widzami i przez cały rok oferować będzie wyjątkowe programy, które szczególnie przypadły fanom do gustu i stały się obowiązkową pozycją w ramówce". Nie zabraknie oczywiście także wielu premier, takich jak zwycięzca konkursu Blaue Blume w lutym, najnowszego sezonu "Górskich ratowników" już w marcu, czy filmów ekranizujących powieści Rosamunde Pilcher.

W lipcu Romance TV pokaże premiery innej, bardzo popularnej serii medycznej – "Dr. Nice". Stacja zaprosi również na kolejne nowości filmowe rodem z Hollywood oraz romantyczne komedie. Gratką będą na pewno filmy z serii "Statek marzeń", która obchodzi w 2026 roku swoje 45-lecie i tutaj będzie okazja do obejrzenia nie tylko premier, ale także pierwszych filmów.

W październiku przyjdzie czas na najnowszy, 19. sezon "Górskiego lekarza", a rok zakończy się filmami romantic light crime oraz biografiami kultowych postaci, cieszącymi się olbrzymią popularnością wśród oglądających.