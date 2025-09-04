Pierwszy sezon serialu "Falk" zadebiutuje 1 października na antenie Romance TV, a w każdą środę października widzowie będą mogli obejrzeć po dwa odcinki serii – o godz. 20:00 i 20:55.

O czym jest serial?

Tak naprawdę to ekscentryczny adwokat Falk zakończył już swoją karierę zawodową jako prawnik i poświęcił się gastronomii. Jednak jego restauracja dla smakoszy bankrutuje. Niedługo potem odwiedza go dawny kolega z pracy z uznanej, düsseldorfskiej kancelarii "Offergeld & Partner". Ma dla niego kuszącą propozycję. Jeżeli Falk pomoże mu w rozwiązywaniu dziwnych i zawiłych spraw, on pomoże mu w uratowaniu restauracji.

Reklama

W dziesięciu odcinkach, które widzowie zobaczą w październikowe środy, główny bohater, Falk, będzie musiał wrócić na salę sądową, aby rozwiązać nietypowe sprawy. Problemy rodzinne, kłótnie małżeńskie, czy nawet skandale na szczeblu politycznym, to tylko część problemów, które często wyprowadzą Falka z równowagi. Dodatkowo, między prawnikiem i jego współpracownicą rodzi się uczucie, ale oboje nie chcą się do tego przyznać.

Kto występuje w serialu?

Reklama

W roli głównej występuje Fritz Karl ("Miejsce zbrodni"), a partnerują mu Mira Bartuschek ("Na każde rozwiązanie jest problem"), Moritz Führmann ("Miejsce zbrodni"), Sonja Baum ("Miejsce zbrodni"), Peter Prager ("Życie to nie przedszkole") oraz Bianca Nawrath ("Kim jest Anna?").

Kto stoi za serialem?

Zdjęcia do popularnego w Niemczech serialu kręcone były w Düsseldorfie i Kolonii. Twórcą "Falka" jest Peter Güde ("Stromberg"), a za reżyserię odpowiadają Peter Stauch ("Lekarka z rajskiej wyspy"), Pia Strietmann ("Miejsce zbrodni") oraz Stefan Bühling ("Rejs ku szczęściu").