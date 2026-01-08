Trzeci sezon serialu "Motyw" będzie można oglądać od dziś, 8 stycznia o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica – w każdy czwartek stacja pokaże o tej godzinie dwa odcinki hitu.

O czym jest serial?

"Motyw" to kanadyjski serial kryminalny opowiadający o Angie Flynn (Kristin Lehman), detektywce i samotnej matce mieszkającej w Vancouver. Nietypowość serialu polega na tym, że widz zna tożsamość mordercy od samego początku każdego odcinka, a zadaniem detektywów jest odkrycie motywu i doprowadzenie sprawcy przed wymiar sprawiedliwości.

Reklama

Co się wydarzy w 3. sezonie?

W 3. sezonie Angie wraz ze swoim zespołem zbadają m.in sprawę morderstwa córki wpływowego przedsiębiorcy, prostytutki podającej się za coacha, architekta miejskiego i analityka ds. bezpieczeństwa.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdą serialu jest Kristin Lehman ("Kroniki Riddicka", "Twardzielka", "Nocna msza"), a towarzyszą jej Louis Ferreira ("Gwiezdne wrota: Wszechświat", "Breaking Bad", "Dom Dawida"), Brendan Penny ("Drużyna A", "John Tucker musi odejść", "Kocham cię, Beth Cooper") i Lauren Holly ("Głupi i głupszy", "Gdzie diabeł mówi dobranoc", "Nagi peryskop").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu liczącego w sumie cztery sezony jest Daniel Cerone ("Constantine", "Mentalista", "Czarna lista").