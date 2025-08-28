"Sukcesja" po polsku. Serial "Scheda" już na HBO Max

Serial "Scheda" nazywany jest polską "Sukcesją". Produkcja ta miała swoją premierę 22 sierpnia na platformie HBO Max. Jedną z głównych ról w tym serialu gra Bartosz Gelner.

Aktor ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Zatoka szpiegów", "Pokolenie Ikea", "Gry rodzinne" czy "Płynące wieżowce". W serialu "Scheda" wciela się w postać Macieja Mroza.

"Scheda". O czym jest ten serial?

Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę, w której pieniądze i wpływy są tylko częścią stawki.

Wszystko to w hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego.

Serial "Scheda" nazywany jest polską wersją "Sukcesji" a więc wielkiego hitu HBO. To jak czytamy w opisie "mroczny dramat o skomplikowanych więzach krwi, w którym walka o spadek po zmarłym ojcu powoduje ujawnienie licznych rodzinnych sekretów i konfliktów".

"Scheda". Kto gra w tym serialu? Obsada

W serialu "Scheda" w głównych rolach można zobaczyć Magdalenę Popławską, Jacka Komana, Grzegorza Damięckiego oraz Bartosza Gelnera. Wcielają się w postacie takie jak:

Hanka (Magdalena Popławska)

Paweł (Grzegorz Damięcki)

Jan "Johnny" Mróz (Jacek Koman)

Wojtek Słowik (Wojciech Zieliński)

Ola Żarska (Michalina Łabacz)

Maja Mróz (Michalina Brzuska)

Maciej Mróz (Bartosz Gelner)

Bartosz Gelner o serialu "Scheda": "Chciałem to zakamuflować"

W rozmowie z Dziennik.pl Bartosz Gelner opowiedział o tym, jak budował postać Macieja Mroza. Chciałem, zobaczymy czy mi się to udało, żeby do końca widz nie wiedział jakie są intencje mojego bohatera. Po co przyjeżdża na Półwysep Helski, dlaczego on wraca. Co tam się dzieje, czy on chce dobrze dla rodzeństwa i dla świętej pamięci ojca, czy jednak nie, po prostu gra tylko na siebie - wyjaśnia Bartosz Gelner.

Dodaje, że chciał aby z każdym odcinkiem tego serialu "rodził się trochę inny odcień bohatera". Jak wspomina realizację zdjęć do "Schedy" na Helu? Co było dla aktora "czystą przyjemnością"? Jak układała się jego współpraca z serialowym rodzeństwem oraz Anną Kazejak, która wyreżyserowała ten serial? Tego dowiecie się z naszego wideo.