Film "Teściowie" to ulubiona komedia Polaków ostatnich lat. Zdjęcia do trzeciej części już się zakończyły. Premiera już niebawem. Producenci zdecydowali się pokazać kolejny zwiastun. Co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej uwielbianej przez Polaków produkcji? Kiedy premiera filmu "Teściowie 3"?