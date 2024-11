Film "Teściowie" to ulubiona komedia Polaków ostatnich lat. Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do trzeciej części. Do obsady powrócił Marcin Dorociński i dołączy Magdalena Popławska. W sieci można oglądać zwiastun tego, co wydarzy się w kolejnej odsłonie tej produkcji. Znana jest również data premiery.