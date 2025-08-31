Serial "Rodzina Hardacre'ów", składający się z sześciu godzinnych odcinków, zadebiutuje już w najbliższy wtorek, 2 września o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, a kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.

O czym jest serial?

Serial "Rodzina Hardacre'ów" przedstawia historię drogi od biedy do bogactwa. Poznamy losy tytułowej robotniczej rodziny Hardacre'ów żyjącej w Yorkshire w latach 90. XIX w. Po wypadku, w wyniku którego rodzina pozostaje bez środków do życia, Hardacre'owie wpadają na znakomity pomysł na biznes i wkrótce stają się bogaci – bardziej, niż kiedykolwiek to sobie wyobrażali. Wkrótce przeprowadzają się z nędznego domku przy rybackich dokach do rozległej wiejskiej posiadłości, trafiają do świata wyższych sfer i są zmuszeni do stawienia czoła snobizmowi arystokratów... i służby. Zaczynają rozumieć, że prawdziwa klasa nie zależy od pochodzenia – i że nigdy jej im nie brakowało...

Kto występuje w serialu?

W serialu "Rodzina Hardacre'ów" występują Liam McMahon ("Głód", "Upadek", "Lekarze"), Claire Cooper ("Życie w Hollyoaks", "Anno Domini: Biblii ciąg dalszy", "Continental: W świecie Johna Wicka"), Adam Little ("Coronation Street", "Rok za rokiem", "Lekarze"), Shannon Lavelle ("Hamlin"), Julie Graham ("Shetland", "Milczący świadek", "Morderstwa w Midsomer"), Siobhán O'Kelly ("High-Rise", "Zabójczy dar", "Wyspa skarbów") i Mark Doherty ("Film, w którym gram", "Ondine", "Śniadanie na Plutonie").

Kto stoi za serialem?

Twórczyniami serialu "Rodzina Hardacre'ów" są Loren Mclaughlan i Amy Roberts ("Dziewczyna z jednostki", "Doktor Martin", "Z pamiętnika położnej"). Po trzy z sześciu odcinków wyreżyserowali Rachel Carey i Kieron J. Walsh ("Pod numerem 9", "Wyścig o wszystko", "Życie od kuchni").