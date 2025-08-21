II zlot fanów serialu "Policjantki i policjanci" odbędzie się 30 sierpnia, natomiast nowy, już 23. sezon hitu zadebiutuje na antenie TV4 i na platformie Polsat Box Go 1 września o godz. 19:00; kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku.

Jak wziąć udział w zlocie?

Po ogromnym sukcesie pierwszego zlotu fanów czas na drugą edycję i jeszcze więcej atrakcji. Rok po niezapomnianym spotkaniu z miłośnikami serialu, w ostatnią wakacyjną sobotę – 30 sierpnia od godz. 10:00 – Czwórka zaprasza fanów do wrocławskiego kina Nowe Horyzonty, by wspólnie świętować ponad dekadę popularności serialu i swoje 25-lecie.

Reklama

Rozpoczęła się właśnie rejestracja dla osób, które pragną wziąć udział w zlocie. Aby uzyskać bezpłatną wejściówkę, należy wypełnić formularz na specjalnej stronie internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Co czeka na fanów podczas zlotu?

Reklama

Zlot stanowi wyjątkową okazję, żeby poznać na żywo twórców serialu i aktorów grających ulubionych bohaterów, zrobić sobie z nimi zdjęcie i zdobyć ich autografy, a także porozmawiać o kulisach produkcji i spotkać innych fanów.

Ale to nie wszystko. Specjalnie dla uczestników zlotu odbędzie się bowiem przedpremierowy seans pierwszego odcinka nowego, 23. już sezonu serialu. Nie zabraknie też okolicznościowych upominków.

W wydarzeniu weźmie również udział dolnośląska policja. Na miejscu będzie można spotkać antyterrorystów, pirotechników i funkcjonariuszy oddziału prewencji, a także obejrzeć broń, najnowszy sprzęt i policyjnego robota do zadań specjalnych.

Co czeka bohaterów serialu?

Już dwa dni później, w poniedziałek, 1 września, Czwórka rozpocznie emisję 23. serii "Policjantek i policjantów". "Tej jesieni obejrzymy nowe wciągające historie i dynamiczne interwencje, nieoczekiwane wydarzenia na komendzie i komplikacje w życiu bohaterów, będą też zaskakujące powroty, nowe postaci, a także znani i lubiani gościnnie występujący w serialu" – czytamy w informacji prasowej.

W nowych odcinkach widzowie zobaczą, jak zakończą się starania Natalii Mróz-Korwickiej (Anna Bosak-Machnicka) i Marka Korwickiego (Wojciech Sikora) o opiekę nad Jasiem, synkiem nieżyjącej siostry Natalii, Matyldy. Dowiedzą się, czy Mikołaj Białach (Mariusz Węgłowski) ułoży sobie wreszcie życie z Olą Wysocką (Magda Malcharek). Śledzić będą dalsze losy Miłosza "Górala" Bachledy (Paweł Kowalczyk), który jako ojciec rodziny będzie miał niemało kłopotów na głowie. Przekonają się, czy Bartek Sołtys (Miłosz Błach) będzie miał powody do zazdrości o nowego technika, Tymona Wójcika (Dariusz Dudzik), i czy Daria Włodarczyk (Magdalena Kocoń) poradzi sobie w walce z własnymi słabościami. Zobaczą także, jak układać się będzie w związku Emilki Drawskiej (Anna Kukawska) i Jacka Nowaka (Przemysław Puchała) oraz jak potoczą się losy komendanta Witackiego (Paweł Okoński), który po rozwodzie całkowicie oddał się pracy, gdzie czekają go nowe wyzwania i trudności.