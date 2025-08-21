Światowa i polska premiera horroru "28 lat później" nastąpiła tego samego dnia, 20 czerwca 2025 roku, zaś dokładnie dwa miesiące później film trafił do wypożyczalni VOD.

Wersja cyfrowa

Film można na razie nabyć w wersji cyfrowej w serwisach Rakuten TV (47,99 zł) oraz Prime Video (54,99 zł).

"28 lat później"

Co ciekawe, film nie tylko zamyka trylogię, ale i otwiera nową serię, bowiem kolejna część jest już w przygotowaniu.

Co jeszcze ważniejsze dla fanów – "28 lat później" przygotowali twórcy oryginału, Danny Boyle ("Trainspotting", "127 godzin", "Slumdog. Milioner z ulicy") oraz Alex Garland ("Civil War", "Anihilacja", "Ex Machina").

Do serii, która uczyniła go gwiazdą, powrócił też świeży zdobywca Oscara Cillian Murphy ("Oppenheimer", "Incepcja", "Peaky Blinders"), a główne role grają tym razem Aaron Taylor-Johnson ("Kraven Łowca", "Nosferatu", "Kaskader"), Ralph Fiennes ("Konklawe", "Menu", "Nie czas umierać") i Jodie Comer ("Motocykliści", "Ostatni pojedynek", "Obsesja Eve").

Akcja filmu rozgrywa się trzy dekady po wycieku z tajnego laboratorium wirusa zamieniającego ludzi w zombie. Bohaterami będą ci, którym udało się przetrwać i zaadaptować do życia wśród zainfekowanych, mimo wciąż szalejącej pandemii…

Film zebrał pozytywne recenzje i zarobił w kinach na całym świecie 150 milionów dolarów – czyli tyle, ile w sumie przyniosły wpływów dwa poprzednie filmy z kultowego cyklu.

"28 tygodni później"

Kontynuacja horroru "28 dni później", pochodząca z roku 2007, rozgrywa się pół roku po wydarzeniach ukazanych w pierwszym filmie. Śmiercionośny wirus całkowicie spustoszył Wielką Brytanię. Amerykańska armia przywraca porządek i zdziesiątkowane miasta zaczynają się ponownie zaludniać, ale przyszłość świata znów staje pod znakiem zapytania, gdy w Londynie pojawia się nosiciel wirusa i epidemia wybucha na nowo.

Film nakręcił hiszpański reżyser Juan Carlos Fresnadillo ("Intacto", "Dama"), a wystąpili w nim Robert Carlyle ("Trainspotting", "Drapieżcy"), Rose Byrne ("Naznaczony", "Sąsiedzi"), Jeremy Renner ("Avengers", "The Hurt Locker. W pułapce wojny"), Harold Perrineau ("Stamtąd", "Lost. Zagubieni"), Catherine McCormack ("Braveheart - Waleczne Serce", "Zawód: szpieg") i Idris Elba ("Luther", "Thor").

"28 dni później"

W kultowym filmie reżysera Danny'ego Boyle'a i scenarzysty Alexa Garlanda z 2002 roku śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że śmiertelny wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem.

Poza Cillianem Murphym gwiazdami oryginalnego filmu byli Naomie Harris ("Moonlight", "Skyfall"), Christopher Eccleston ("Płytki grób", "Doktor Who") i Brendan Gleeson ("Braveheart - Waleczne Serce", "Duchy Inisherin").