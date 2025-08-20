Thriller "Rocznica" pojawi się w polskich kinach 21 listopada.

Kto stoi za filmem?

Reżyser Jan Komasa, twórca "Sali samobójców" czy nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".

Pomysł na "Rocznicę" zrodził się w głowie i w sercu Jana Komasy. Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji – mówi. To była łamigłówka narracyjna, którą uważał za technicznie i artystycznie fascynującą.

Reżyser opowiada tę historię wraz z Lori Rosene-Gambino, której scenariusz "The Murderer Among Us", będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu "M - Morderca" Fritza Langa, został uznany za jeden z 50 najlepszych dostępnych scenariuszy według "Total Film". Gambino jest członkinią The Writers Guild of America. Lori od razu uchwyciła ducha Rocznicy i wiedziała, że jest on pełen niuansów – przyznał Komasa. Pracowałem z nią podczas pandemii i spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Wiedziałem, że będzie pełna pasji i skrupulatności – i taka była – podsumowuje reżyser.

Producentami filmu są: Steve Schwartz i Paula Mae Schwartz, Nick Wechsler i Kate Churchill. Za projektem stoją Lionsgate i Fifth Season. To rzadkość, aby scenariusz tak mocno porwał i emocjonalnie poruszał – mówią Graham Taylor i Chris Rice, CEO Fifth Season. Według nich Jan Komasa jest idealnym twórcą do opowiedzenia tej trzymającej w napięciu historii. I, co najbardziej uderzające, "Rocznica" jest mocnym, ważnym obrazem, pełnym dramatyzmu i suspensu, niezwykle na czasie, co podkreśla Ron Schwartz, prezes Lionsgate ds. dystrybucji.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie filmu znalazły się najważniejsze i najgorętsze nazwiska Hollywoodu. Oprócz wspomnianych Diane Lane ("Pod słońcem Toskanii", "Niewierna", "Człowiek ze stali", "Gniew oceanu", "Chaplin", "Cotton Club", "House of Cards", "Tully") i Kyle'a Chandlera ("Wilk z Wall Street", "King Kong", "Operacja Argo", "Manchester by the Sea", "Super 8", "Pierwszy człowiek") – swoją drogą ojca Sydney Chandler, która właśnie zdobywa rozgłos za sprawą serialowego megahitu "Obcy: Ziemia" – są to Zoey Deutch ("Przysięgły nr 2", "Nie w porządku", "Richard mówi do widzenia", "Co ty wiesz o swoim dziadku", "Dlaczego on?"), Phoebe Dynevor (Daphne z "Bridgertonów" i Emily z "Fair Play"), Dylan O'Brien ("Więzień labiryntu", "American Assassin", "Żywioł. Deepwater Horizon", "Stażyści", "Teen Wolf: Nastoletni wilkołak") i Daryl McCormack ("Powodzenia, Leo Grande", "Twisters", "Koło czasu", "Peaky Blinders", "Wikingowie", "Siostry na zabój"), a także Madeline Brewer (Janine Lindo z "Opowieści podręcznej") i Mckenna Grace (Phoebe z "Pogromców duchów").

O czym jest film?

"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.

Wszystko zaczyna się pewnego pięknego popołudnia, kiedy to podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę. Nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.