Serial "Upadek" był dotąd dostępny na platformach Netflix, Prime Video i Player, ale pierwszy raz można go oglądać w całości za darmo – na TVP VOD.

Kto stoi za serialem?

Twórcą, scenarzystą i głównym reżyserem serialu "Upadek" jest Allan Cubitt ("Śmierć i słowiki", "Poza wszelkim podejrzeniem", "Moi chłopcy"). Za kamerą pięciu odcinków stanął Jakob Verbruggen ("Mroczna materia", "Czarne lustro", "House of Cards").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę detektywki Stelli Gibson gra ikona telewizji Gillian Anderson ("Z archiwum X", "The Crown", "Pierwsza dama"), a partnerują jej Jamie Dornan ("Belfast", "Pięćdziesiąt twarzy Greya", "Barb i Star jadą do Vista Del Mar"), John Lynch ("Czarna śmierć", "Tajemniczy ogród", "W imię ojca"), Aisling Franciosi ("Stopmotion", "Nie mów zła", "Słowik") i Niamh McGrady ("Szpital Holby City", "Przekraczając granice", "Hope Street").

O czym jest serial?

Serial "Upadek" opowiada o policyjnym śledztwie w sprawie serii brutalnych morderstw kobiet w Belfaście. Detektywka Stella Gibson (Gillian Anderson) przyjeżdża z Londynu, by pomóc lokalnej policji w złapaniu nieuchwytnego sprawcy, Paula Spectora (Jamie Dornan) – pozornie przykładnego ojca i terapeuty, który prowadzi podwójne życie.

"W ciągu trzech sezonów twórcy wnikliwie ukazują psychologiczną grę między ścigającą a ściganym, a także wpływ zbrodni na ofiary, ich rodziny oraz całe społeczeństwo. Produkcja łączy wciągającą intrygę z mrocznym, realistycznym portretem ludzkiej natury" – spostrzega TVP.

Emitowany oryginalnie w latach 2013-2016 "Upadek" szybko zyskał status serialu kultowego. Na portalu Rotten Tomatoes średnia ocen krytyków dla trzech sezonów wynosi 85 proc., zaś na polskim Filmwebie – 7.7.