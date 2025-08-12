Film "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa" jest dostępny na platformie CANAL+ online.

O czym jest film?

Ulubiony detektyw widzów na całym świecie powraca po latach, by rozwikłać kolejną tajemnicę. Tym razem sprawa sięga rodziny Monka – śmierci narzeczonego jego pasierbicy, Molly. Choć mężczyzna waha się przed przyjęciem tego tematu, finalnie zgadza się, a jego praca doprowadza go do wpływowego miliardera Ricka Edena. W filmie, będącym kontynuacją kultowego już serialu, detektyw Adrian Monk zmierzy się nie tylko z kryminalną zagadką, lecz również ze swoją przeszłością.

Film "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa" zebrał aż 92 proc. pozytywnych recenzji na opiniotwórczym portalu Rotten Tomatoes. "Przywracając wiele z tego, co sprawiło, że serial był świetny, ale bez popadania w pustą nostalgię, ten film rozwiązuje zagadkę, jak stworzyć satysfakcjonujące wznowienie serii" – piszą krytycy. Dzieło zebrało też nominacje do Emmy oraz Critics Choice Awards.

Kto występuje w filmie?

Do ikonicznej roli detektywa Monka powraca Tony Shalhoub ("Człowiek, którego nie było", "Faceci w czerni II", "Flamin' Hot: Smak sukcesu"), a ponownie partnerują mu dobrze znani fanom serialu Traylor Howard ("Brudna robota", "Ja, Irena i ja", "Dziedzic maski"), Jason Gray-Stanford ("Piękny umysł", "Sztandar chwały", "The Boys"), Melora Hardin ("Znów mam 17 lat", "Biuro", "27 sukienek"), Hector Elizondo ("Pretty Woman", "Uciekająca panna młoda", "Gliniarz z Beverly Hills 3"), Ted Levine ("Milczenie owiec", "Wyspa tajemnic", "Gorączka"), jak również twarze nowe dla franczyzy, w tym James Purefoy ("Rzym", "Hap i Leonard", "Altered Carbon"), Caitlin McGee ("Nowoczesna miłość", "Chirurdzy", "Wspaniała pani Maisel") czy Austin Scott ("Sistas", "Blues jazzmana", "LA Clippers: Walka o zwycięstwo").

Kto stoi za filmem?

Komedię kryminalną "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa" nakręcił reżyser pracujący nad oryginalnym serialem, Randy Zisk ("Agentka McCall", "Agenci NCIS: Nowy Orlean", "Kości"), a scenariusz wyszedł spod pióra twórcy serii, Andy'ego Breckmana ("Wyścig szczurów", "Saturday Night Live", "Narzeczona dla geniusza").