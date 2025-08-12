Prequel filmu "Rambo: Pierwsza krew" ma mieć premierę w 2026 roku, zdjęcia ruszają w październiku.

O czym będzie film?

Fabuła nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo, że niezatytułowany jeszcze film będzie prequelem oryginalnego "Rambo: Pierwsza krew" i opowie o młodym bohaterze w czasach wojny w Wietnamie.

Kim jest Noah Centineo?

Noah Centineo zdobył sławę dzięki produkcjom Netflixa, takim jak młodzieżowy cykl "Do wszystkich chłopców, których kochałam", serial "Zwerbowany" oraz filmy "Sierra Burgess jest przegrywem" i "Wynajmij sobie chłopaka". Ostatnio młody aktor zagrał w docenionym przez krytyków filmie "Wojna" ("Warfare"), dostępnym na Prime Video, i ponoć właśnie tą rolą zwrócił uwagę twórców nowego "Rambo".

Kto stoi za nowym "Rambo"?

Za kamerą nowego filmu o Rambo stanie fiński reżyser Jalmari Helander, twórca głośnego thrillera wojennego "Sisu". Za scenariusz odpowiadają Rory Haines i Sohrab Noshirvani, którzy mieli już okazję współpracować z Noah Centineo przy widowisku superbohaterskim "Black Adam".

Ikoniczna rola Stallone'a

"Pierwsza krew" z 1982 roku w reżyserii Teda Kotcheffa to adaptacja sensacyjnej powieści Davida Morrella. Film przy budżecie rzędu 15 milionów dolarów przyniósł wpływy w kinach na całym świecie przekraczające 125 milionów. Był też megahitem wypożyczalni VHS w czasach tzw. złotej ery wideo.

Dzieło z ikoniczną już rolą Sylvestra Stallone'a opowiada o weteranie wojny w Wietnamie, który popada w konflikt z lokalną policją. Jako były komandos, wykorzystuje swoje umiejętności, aby uniknąć śmierci z rąk bezwzględnego szeryfa. Osaczony przez lokalną policję i gwardię narodową Rambo rozpoczyna prywatną wojnę.

Film "Rambo: Pierwsza krew" doczekał się jak dotąd czterech sequeli: "Rambo 2" (1985), "Rambo 3" (1988), "John Rambo" (2008) i "Rambo: Ostatnia krew" (2019). We wszystkich wystąpił Stallone.