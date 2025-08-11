Premierowe odcinki serialu "Na Wspólnej" będą emitowane na antenie TVN od 1 września, od poniedziałku do czwartku o godz. 20:15. Już tydzień wcześniej serial zadebiutuje w Playerze!

Romans z policjantem

W nowych odcinkach Brygida chce w końcu stanąć na własnych nogach. Czas na prawo jazdy, nową pracę i... nowe życie! Gdy na jej drodze pojawia się przystojny aspirant Remigiusz Klusek (Maciej Kobiela), wszystko zaczyna się układać. Tylko czy można zbudować szczęście, nie mówiąc prawdy o swojej przeszłości i dziecku? Czy serce policjanta wytrzyma taką tajemnicę?

Szokująca nowa bohaterka

Kalina (Katarzyna Gałązka) – piękna, ambitna i bezkompromisowa – wkracza do kancelarii i od razu wzbudza emocje. Kalina nie cofa się przed niczym – jej metody szokują, ale są skuteczne. Niestety tylko Darek jest na nie odporny, bo sam kiedyś postępował podobnie. Kalina czuje, że Darek może jej zagrażać, ponieważ jako jedyny nie daje się omotać. Razem pracują nad sprawą rozpieszczonego bogacza Tomasza (Patryk Pniewski). Sytuacja w kancelarii robi się napięta, a tymczasem między Kasią a Darkiem co raz częściej dochodzi do drobnych nieporozumień. A w życiu Kasi pojawia się dawny znajomy – kolega z liceum Piotr (Krzysztof Świłpa).

Gorąco w komisji senackiej

Praca Damiana w komisji senackiej sprowadza na rodzinę Cieślików realne zagrożenie. Ochrona staje się koniecznością. Jedną z osób chroniących rodzinę jest Masza (Joanna Gonschorek) – dawna znajoma Moniki z liceum. Monika chce odnowić znajomość, ale Masza trzyma ją na dystans... Co takiego wydarzyło się w przeszłości, czym zasłużyła sobie Monika, że Masza jej obecność znosi z trudem?

Szpital polem walki

W szpitalu wrze. Oskarżenia o błędy medyczne to dopiero początek. Wkrótce wychodzą na jaw gorące romanse, pojawiają się zarzuty o molestowanie i... niebezpieczny stalker. Łucja i jej najbliżsi czują, że są w poważnym niebezpieczeństwie. Czy szpital stanie się polem walki?

Ślub pod znakiem zapytania

Ślub Oli i Mariusza miał być kameralną, spokojną rodzinną uroczystością … do czasu, aż pojawiła się matka Czerskiego. Jej wizja różni się od ślubu planów młodej pary i Zimińskich. Czy uda się pogodzić oczekiwania przyszłej teściowej Oli z humanistycznym ślubem, jaki wymarzyła sobie Ola? Nie ma jak rodzinne zamieszanie! A ceremonia stanie pod dużym znakiem zapytania...

Powrót po latach

Gdy w życiu Weroniki i Antosi pojawia się Sebastian Petrus (Robert Jarociński), wszystko się zmienia. Co kryje się za jego powrotem po latach milczenia? Czy to szczera chęć naprawienia błędów, czy coś znacznie bardziej niepokojącego?