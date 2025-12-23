"Lilo & Stitch" po trzecim miejscu w sierpniu oraz drugim we wrześniu, w październiku w końcu wskoczył na sam szczyt zestawienia najpopularniejszych filmów oglądanych na MEGOGO. Teraz jednak Harry wraz z Kevinem zepchnęli Lilo i Stitcha poza podium.
Kevin McCallister kontra Harry Potter
Już w październiku wydarzeniem był spektakularny powrót Harry’ego Pottera. W zestawieniu znalazły się wówczas aż 4 filmy z młodym czarodziejem w roli głównej. Tym razem jest ich aż 7! Harry'emu w listopadzie wyrósł jednak poważny rywal – Kevin McCallister okupuje dwa miejsca w czołowej trzynastce. "Kevin sam w domu" znalazł się na pozycji drugiej, zaś "Kevin sam w Nowym Jorku" – na dziesiątej.
Zawsze gdy zbliżają się święta i gdy pojawi się trochę śniegu, Polacy wracają do klasyki świątecznego kina, włączając przygody Kevina. Nie inaczej było w tym roku. "Kevin sam w domu" szturmem wbił się do naszego zestawienia, okupując drugą pozycję. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że w grudniu wdrapie się na sam szczyt i to z wielką przewagą na drugim miejscem, na którym będzie... "Kevin sam w Nowym Jorku" – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.
TOP 13 najchętniej oglądanych filmów na VOD
Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO? Oto nowy ranking.
- "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" – fabuła filmu z 2001 roku oparta jest na powieści o tym samym tytule, napisanej przez J.K. Rowling. Reżyserią zajął się amerykański filmowiec i scenarzysta Chris Columbus, znany z takich hitów jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Noc w muzeum" czy "Pani Doubtfire". Jako Harry Potter wystąpił Daniel Radcliffe, który w swojej filmografii ma już ponad dwieście projektów. W rolę Hermiony wcieliła się brytyjska aktorka Emma Watson.
- "Kevin sam w domu" – nieśmiertelny hit świąteczny w reżyserii tego samego Chrisa Columbusa, który dał światu pierwsze części "Harry'ego Pottera". Rodzina McCallisterów z Chicago w pośpiechu wyrusza na Święta Bożego Narodzenia do Francji. Przez roztargnienie zapominają o najmłodszym synu Kevinie. Chłopiec cieszy się, że został sam i nie spieszy się zbytnio z szukaniem pomocy. Bawi się świetnie, ale nie wie, że opustoszałe na święta domy w okolicy są celem dwóch włamywaczy. Kevin będzie musiał wykorzystać całą swoją dziecięcą wiedzę z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek, by ochronić dom.
- "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – przygodowy film fantasy w reżyserii Chrisa Columbusa z 2002 roku to druga część serii opartej na książkach J.K. Rowling. Nadchodzi drugi rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Domowy skrzat Zgredek ostrzega Harry'ego Pottera przed strasznymi wydarzeniami, które mają nastąpić w Hogwarcie. Chłopiec ignoruje ostrzeżenia i wraca do szkoły. Tam staje się celem tajemniczych czarnych mocy. Tylko odkrywając tajemnicę Komnaty Tajemnic, Harry i jego przyjaciele mogą pokonać złowrogie siły. Dla Daniela Radcliffe'a, odtwórcy głównej roli, to właśnie druga część serii książek o Harrym Potterze jest jego ulubioną.
- "Lilo i Stich" – nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku, "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę. Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis.
- "Harry Potter i więzień Azkabanu" – Harry, Ron i Hermiona powracają jako nastolatkowie na trzeci semestr nauki do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jednak los Harry'ego, jak i całej społeczności czarodziejów, wydaje się ponury, gdy z więzienia ucieka niesławny Syriusz Black – skazany za pomoc złemu Lordowi Voldemortowi, polegającą na zabiciu 13 osób jednym zaklęciem. Jedyna wskazówka co do tego, dokąd zmierza Syriusz: strażnicy Azkabanu słyszeli, jak Black mamrotał przez sen: "On jest w Hogwarcie... On jest w Hogwarcie". Teraz Harry może nie być bezpieczny przed skazanym mordercą nawet w murach swojej magicznej szkoły.
- "Jedna bitwa po drugiej" – nowość w zestawieniu, uznany przez krytyków i widzów komediowy thriller, główny faworyt do Oscara 2026 dla najlepszego filmu. Wypalony ojciec, Bob (Leonardo DiCaprio), żyje w stanie paranoi, egzystując poza systemem ze swoją pełną życia, samowystarczalną córką, Willą (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego arcywróg (Sean Penn), a ona znika, były radykał gorączkowo próbuje ją odnaleźć. Ojciec i córka zaczynają walkę z konsekwencjami jego przeszłości. Film wyreżyserował Paul Thomas Anderson ("Aż poleje się krew", "Boogie Nights").
- "Harry Potter i Czara Ognia" – to już czwarty rok Harry’ego Pottera w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Harry, Ron i Hermiona z niecierpliwością czekają na międzynarodowe finały Quidditcha. Harry marzy o spędzeniu czasu z uroczą Cho Chang. Chciałby być zwykłym czternastoletnim czarodziejem... Ale Harry nie jest zwykły – nawet jak na czarodziejskie standardy. W tym roku, po raz pierwszy od setek lat, zostanie zorganizowany turniej pomiędzy trzema szkołami magii, a uczestnicy zostaną wybrani w sposób magiczny do niezwykle niebezpiecznego wydarzenia. Teraz, gdy blizna Harry’ego zaczyna piec, wskazując na złowrogą obecność Lorda Voldemorta, Czara Ognia dokonuje ostatecznego wyboru uczestnika – Harry’ego Pottera.
- "Avatar: Istota wody" – film Jamesa Camerona z 2022 roku. Jego akcja rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. W obsadzie znaleźli się Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis czy CCH Pounder.
- "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – finałowa część najbardziej dochodowego cyklu horrorów w dziejach kina. Film przedstawia kolejny porywający rozdział kultowego uniwersum "Obecności", opartego na prawdziwych wydarzeniach. W potężnej i przyprawiającej o dreszcze produkcji Vera Farmiga i Patrick Wilson powracają jako słynni badacze zjawisk paranormalnych Ed i Lorraine Warrenowie, by zająć się ostatnią sprawą.
- "Kevin sam w Nowym Jorku" – przebojowa kontynuacja kultowej komedii świątecznej, która ponownie bawi widzów niezapomnianymi przygodami Kevina McCallistera. Tym razem, w filmie z 1992 roku wyreżyserowanym przez Chrisa Columbusa, młody bohater, w tej roli znowu Macaulay Culkin, zamiast na rodzinną Florydę, trafia samotnie do tętniącego życiem Nowego Jorku.
- "Harry Potter i Książę Półkrwi" – ośmieleni powrotem Lorda Voldemorta, Śmierciożercy sieją spustoszenie zarówno w świecie Mugoli, jak i czarodziejów, a Hogwart nie jest już bezpieczną przystanią, jaką był kiedyś. Harry podejrzewa, że nowe niebezpieczeństwa mogą czaić się w murach zamku, ale Dumbledore jest bardziej skupiony na przygotowaniu go do ostatecznej bitwy, która, jak wie, szybko się zbliża. Potrzebuje pomocy Harry’ego w odkryciu kluczowego elementu niezbędnego do przełamania obrony Voldemorta – kluczowej informacji znanej tylko byłemu Profesorowi Eliksirów z Hogwartu, Horace’owi Slughornowi. Mając to na uwadze, Dumbledore manipuluje swoim starym kolegą, by ten powrócił na swoje poprzednie stanowisko, obiecując mu więcej pieniędzy, większe biuro... oraz szansę nauczania słynnego Harry’ego Pottera.
- "Harry Potter i Zakon Feniksa" – Harry powraca do Hogwartu na piąty rok nauki tylko po to, by odkryć, że znaczna część społeczności czarodziejów uwierzyła, iż opowieść o jego niedawnym spotkaniu ze złym Lordem Voldemortem jest kłamstwem, podważając tym samym wiarygodność nastolatka. Co gorsza, Minister Magii, Korneliusz Knot, mianował nową nauczycielkę Obrony Przed Czarną Magią - dwulicową Profesor Dolores Umbridge. Jednak zatwierdzony przez Ministerstwo kurs magii obronnej prowadzony przez Profesor Umbridge sprawia, że młodzi czarodzieje są żałośnie nieprzygotowani do obrony przed zagrażającymi im Czarnymi Mocami. Zatem za namową przyjaciół Hermiony i Rona, Harry zostaje przekonany, by wziąć sprawy w swoje ręce. Spotykając się w tajemnicy z niewielką grupą uczniów, którzy nazywają się Gwardią Dumbledore’a, Harry uczy ich, jak się bronić przed Czarną Magią, przygotowując odważnych młodych czarodziejów do niezwykłej bitwy, która ich czeka.
- "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1" – siódma i ostatnia przygoda z serii filmów o Harrym Potterze jest wydarzeniem filmowym opowiedzianym w dwóch pełnometrażowych częściach. Część 1 rozpoczyna się, gdy Harry, Ron i Hermiona wyruszają na swoją niebezpieczną misję wytropienia i zniszczenia horkruksów – kluczy do nieśmiertelności Voldemorta. Sami, bez wskazówek ani ochrony swoich profesorów, troje przyjaciół musi polegać na sobie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Ale wśród nich czają się Czarne Moce, które grożą ich rozdzieleniem.
