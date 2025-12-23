"Lilo & Stitch" po trzecim miejscu w sierpniu oraz drugim we wrześniu, w październiku w końcu wskoczył na sam szczyt zestawienia najpopularniejszych filmów oglądanych na MEGOGO. Teraz jednak Harry wraz z Kevinem zepchnęli Lilo i Stitcha poza podium.

Kevin McCallister kontra Harry Potter

Już w październiku wydarzeniem był spektakularny powrót Harry’ego Pottera. W zestawieniu znalazły się wówczas aż 4 filmy z młodym czarodziejem w roli głównej. Tym razem jest ich aż 7! Harry'emu w listopadzie wyrósł jednak poważny rywal – Kevin McCallister okupuje dwa miejsca w czołowej trzynastce. "Kevin sam w domu" znalazł się na pozycji drugiej, zaś "Kevin sam w Nowym Jorku" – na dziesiątej.

Zawsze gdy zbliżają się święta i gdy pojawi się trochę śniegu, Polacy wracają do klasyki świątecznego kina, włączając przygody Kevina. Nie inaczej było w tym roku. "Kevin sam w domu" szturmem wbił się do naszego zestawienia, okupując drugą pozycję. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że w grudniu wdrapie się na sam szczyt i to z wielką przewagą na drugim miejscem, na którym będzie... "Kevin sam w Nowym Jorku" – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

TOP 13 najchętniej oglądanych filmów na VOD

Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO? Oto nowy ranking.