"Breslau" jest pierwszą polską produkcją oryginalną Disney+ i okazuje się, że wszystkie osiem odcinków pojawi się na platformie 12 września 2025 roku!

Nowa wersja hitu

Utwór "Blondynki, brunetki" w wykonaniu Natalii Przybysz i Igora Herbuta mogli już usłyszeć uczestnicy sponsorowanej przez Żywiec trasy koncertowej w Żywcu, Poznaniu i Gdańsku.

Akcja serialu "Breslau" toczy się w latach 30. XX wieku, dokładnie w tych samych czasach, w których powstał oryginał piosenki rozsławionej przez Jana Kiepurę. Od czasu premiery utwór podbił serca słuchaczy w całej Europie, a tekst przełożono na wiele języków.

"Nowa aranżacja kultowego utworu to próba nadania tej ponadczasowej piosence świeżego, współczesnego charakteru, który może przemówić również do młodszej publiczności. Choć oryginalna wersja urzeka swoją klasyczną elegancją, nowa interpretacja – zarówno w wymiarze muzycznym, jak i tekstowym – wnosi nowoczesne brzmienie i lekkość, jednocześnie zachowując emocje i energię zawarte w pierwowzorze" – zapewnia Disney+.

Do piosenki powstaje teledysk, którego zapowiedź można zobaczyć już teraz:

Piosenkę będzie można usłyszeć na żywo także podczas innych finałowych, sobotnich koncertów w ramach Męskiego Grania w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. Utwór wykonuje na żywo Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Igor Herbut, Kamil Pater, Pat Stawiński, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska, Maria Klatka, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk i Tomasz Świerk.

O czym jest serial?

Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Kto występuje w serialu?

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Chrzest"). W pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in. Sandrę Drzymalską ("IO", "Simona Kossak"), Ireneusza Czopa ("Broad Peak", "Pokłosie"), Agatę Kuleszę ("Róża", "Ida"), Przemysława Bluszcza ("Czas honoru", "Jesteś Bogiem"), Adama Bobika ("Fatum", "Pokot"), Karolinę Gruszkę ("Kochankowie z Marony", "Maria Skłodowska-Curie"), Jakuba Sierenberga ("Boże Ciało", "Strefa interesów"), Bartłomieja Deklewę ("Absolutni debiutanci", "Światłoczuła") oraz Piotra Janusza ("Do dzwonka", "Klub Włóczykijów").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem jest Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem"), za zdjęcia odpowiada Paweł Flis ("Interior", "Demon"), a za scenariusz – Magdalena Żakowska ("Krew z krwi 3") i Bartosz Janiszewski ("Wataha").

Producentem serialu jest ATM Grupa, największe niezależne studio produkcyjne w Polsce, wielokrotnie nagradzane, specjalizujące się w produkcji fabularnej, które w swoimi dorobku ma takie tytuły, jak "Wataha", "Zachowaj spokój" czy "Absolutni debiutanci".

Pierwszy taki serial

To ważny moment dla Disney+ w Polsce. Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy oraz aktorzy. Dzięki serialowi o tytule roboczym "Breslau" bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza – mówiła w maju ubiegłego roku Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nowy zwiastun

Najnowszy trailer przybliża przede wszystkim postać komisarza Franza Podolskiego, ale widzowie poznają także jego wieloletniego współpracownika, Erwina Benka (Adam Bobik), jego bezpośredniego przełożonego Leopolda Barensa (Przemysław Bluszcz) oraz wspierającą go psychoanalityczkę, dr Ingę Eissmann (Karolina Gruszka). W kryminalną intrygę nieświadomie wplątana zostaje również żona Podolskiego, Lena (Sandra Drzymalska). Z kolei źródłem presji na błyskawiczne zamknięcie sprawy jest Johan Holtza (Ireneusz Czop) – oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną.