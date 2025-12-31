Serial "Berlin i Dama z gronostajem" pojawi się 15 maja 2026 roku na platformie Netflix.

O czym jest serial?

W drugim sezonie serialu "Berlin" tytułowy bohater oraz Damián ponownie zbierają ekipę, tym razem w słonecznej Sewilli, aby przeprowadzić mistrzowsko zaplanowany skok. Oficjalnie celem jest kradzież słynnej "Damy z gronostajem". W rzeczywistości to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna, bo prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona. Para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidzieli jednak, że to może obudzić w nim mroczną stronę i bezwzględną żądzę zemsty.

Kto występuje w serialu?

W roli genialnego Berlina występuje oczywiście Pedro Alonso ("Berlin", "Dom z papieru"), zaś w uwielbianego profesora Damiána ponownie wciela się Tristán Ulloa ("Berlin", "Sprawa Asunty".

Powracją również pozostali członkowie gangu, których grają Begoña Vargas ("Berlin", "Nowy Eden"), Julio Peña Fernández ("Berlin", "The Captive") oraz Joel Sánchez ("Berlin", "La favorita 1922").

Do obsady dołączają także nowe twarze, a wśród nich Inma Cuesta ("Bałagan, jaki zostawisz"), wcielająca się w Candele, nową członkinię grupy, która zawróci Berlinowi w głowie, a także José Luis García-Pérez ("Honor") i Marta Nieto ("Mother") w roli w księcia i księżnej Malagi, którzy okażą się celem spisku.

Kto stoi za serialem?

Ośmioodcinkowy sezon został stworzony przez Álexa Pinę ("Dom z papieru", "Sky Rojo") i Esther Martínez Lobato ("Dom z papieru", "Sky Rojo"). Scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków napisali sami twórcy, we współpracy z Davidem Barrocalem, Loreną G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortegą i Luisem Garrido Julvem.

Za reżyserię odpowiadają Albert Pintó ("Berlin", "Nigdzie", "Dom z papieru"), David Barrocal ("Sky Rojo", "Bunkier miliarderów") i José Manuel Cravioto ("Bunkier miliarderów", "Diablero").

Zdjęcia zrealizowano głównie w Sewilli, a także w Madrycie, San Sebastián, Peñíscoli oraz w kilku innych hiszpańskich miastach.