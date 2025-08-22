Pierwszy z 8 odcinków drugiego sezonu serialu "Peacemaker" jest już dostępny w serwisie HBO Max. Kolejne epizody będzie można zobaczyć na platformie co tydzień. Finał sezonu przewidziany jest na 10 października.

O czym jest serial?

Nowy sezon serialu "Peacemaker" zbiera bardzo dobre recenzje nie tylko za granicą, ale i w Polsce. Nasi rodzimi krytycy są niemal bez wyjątku zachwyceni, co rzadkie przy produkcjach superbohaterskich.

W drugim sezonie produkcji Christopher "Chris" Smith, znany jako Peacemaker, odkrywa alternatywny świat, w którym życie jest takie, jakiego zawsze pragnął. Szybko okazuje się, że jednak nie wszystko wygląda tak kolorowo. Główny bohater musi wziąć sprawy w swoje ręce i zmierzyć się z traumatyczną przeszłością. Za wszelką cenę próbuje też osiągnąć pokój, kontynuując walkę z różnymi złoczyńcami.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra John Cena ("Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Ricky Stanicky", "Sojusznicy"), a ponownie partnerują mu Danielle Brooks ("Minecraft", "Mahalia", "Kolor purpury"), Jennifer Holland ("Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Brightburn: Syn ciemności", "Strażnicy Galaktyki Vol. 3"), Freddie Stroma ("Pitch Perfect", "Harry Potter i Książę Półkrwi", "Bridgertonowie"), Steve Agee ("Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Jess i chłopaki", "Jeszcze nigdy...") i Robert Patrick ("Terminator 2: Dzień sądu", "Uprowadzenie", "Oni"). Nowymi członkami obsady w drugim sezonie są Frank Grillo ("Przetrwanie", "Noc oczyszczenia: Anarchia", "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz"), David Denman ("Rebel Ridge", "Mare z Easttown", "Biuro"), Sol Rodriguez ("Pokojówki z Beverly Hills", "Star Trek: Picard", "Ich pięcioro") i Tim Meadows ("Zalotnik w akcji", "Wredne dziewczyny", "Gwiazdorskie życie").

Kto stoi za serialem?

Genialny James Gunn ("Superman", "Strażnicy Galaktyki", "Tromeo i Julia") napisał scenariusze wszystkich ośmiu odcinków serialu i wyreżyserował trzy z nich, w tym pierwszy. James Gunn, Peter Safran i John Cena pełnią rolę producentów wykonawczych. Reżyserami są również Greg Mottola, Peter Sollett i Althea Jones. Serial "Peacemaker", oparty na postaciach z uniwersum DC, jest produkowany przez Troll Court Entertainment Gunna i The Safran Company we współpracy z Warner Bros. Television.