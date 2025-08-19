W obsadzie "Czasu patriotów", kultowego już filmu, który swoją światową premierę miał w 1992 r. znalazła się plejada gwiazd. Fabuła jest inspirowana bestsellerową powieścią Toma Clancy'ego pod tym samym tytułem. Akcja jest tu tak skonstruowana, że widz nie ma chwili na to, by zaczerpnąć powietrza. Napięcie rośnie do samego końca.

Walka z terrorystami

Jack Ryan (Harrison Ford), emerytowany analityk CIA, spędza wakacje w Londynie razem z żoną i córką. Gdy zbliżają się do Pałacu Buckingham trafiają w sam środek zamachu IRA na członka królewskiej rodziny. Jack Ryan ratuje mu życie, ale tym samym staje się celem groźnego terrorysty, którego brat zaginął w akcji. Ryana czeka najtrudniejsza ze wszystkich misji - walka o życie swoje i rodziny.

Kto zagrał w "Czasie patriotów"?

Za kamerą „Czasu patriotów” stanął Phillip Noyce - reżyser „Martwej ciszy” i „Ślepej furii”. Oprócz Harrisona Forda w filmie zagrali m.in. Anne Archer, James Fox oraz Sean Bean.

Kto wcześniej grał postać Jacka Ryana?

Jacka Ryana, analityka CIA, grali - oprócz Harrisona Forda - m.in. Alec Baldwin, Ben Affleck, Chris Pine i John Krasinski.

Gdzie i kiedy można obejrzeć za darmo "Czas patriotów"?

Film "Czas patriotów" zostanie wyemitowany we wtorek, 19 sierpnia, o godzinie 21:15 na antenie TVP1. Produkcję można oglądać także w kanale LIVE na platformie TVP VOD.