Stanisław Bareja był twórcą komedii, które do dziś uchodzą za kultowe filmy czasów PRL. Na swoim koncie ma takie tytuły jak "Miś", "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" czy "Poszukiwany, poszukiwana".

Ten ostatni film już dziś, czyli w niedzielę 17 sierpnia br. wyemituje Kino Polska. To seans obowiązkowy nie tylko dla tych, którzy filmy Barei kochają i mogą oglądać po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt razy, ale też dla tych, którzy lubią śmiać się z absurdów czasów PRL.

"Poszukiwany, poszukiwana". O czym jest ten film?

Pracownik muzeum, historyk sztuki Stanisław Maria Rochowicz (Wojciech Pokora), zostaje niesłusznie oskarżony o kradzież obrazu autorstwa Bogdana Adamca (Adam Mularczyk). Domniemanemu złodziejowi grozi 5 lat więzienia. Przerażony tą perspektywą postanawia ukrywać się w przebraniu kobiecym, aż namaluje kopię zrabowanego płótna i niepostrzeżenie ją podrzuci.

Podejmuje pracę jako gosposia domowa „Marysia”, nie ma jednak szczęścia do chlebodawców. Pomimo początkowych trudności w nowym zawodzie „Marysia” zaczyna odkrywać uroki swojej pracy. Okazuje się również, że zarabia więcej niż jako magister historii sztuki. Film jest satyrą na zjawiska społeczne w Polsce okresu przełomu lat 60 i 70 XX wieku.

"Poszukiwany, poszukiwana". Kto gra w filmie? Obsada

Główną rolę w filmie "Poszukiwany, poszukiwana" gra Wojciech Pokora. Poza nim w tej komedii Stanisława Barei gra plejada gwiazd. Między innymi:

Jolanta Bohdal – Kasia, żona Rochowicza

Wiesław Gołas – Karpiel, pierwszy „pan” Marysi

Maria Chwalibóg – Karpielowa, żona Karpiela

Filip Łobodziński – Antoś, niesforny syn Góreckich

Mieczysław Czechowicz – trzeci pan Marysi, „profesor od cukru”

Jerzy Dobrowolski – „wieczny” dyrektor, czwarty pan Marysi

Barbara Rylska – żona „wiecznego” dyrektora

Adam Mularczyk – Bogdan Adamiec, malarz

To nie Wojciech Pokora miał grać w "Poszukiwany, poszukiwana"

Wojciech Pokora wcielił się w postać Marysi w kultowej komedii Stanisława Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Okazuje się, że początkowo to nie on był przewidywany przez reżysera do wcielenia się w tę postać. Bareja miał namawiać dwóch innych aktorów.

Pierwotnie wybór padł na Jacka Fedorowicza. Satyryk i aktor nie zagrał jednak w tej kultowej komedii. Zaważył jeden szczegół. Jacek Fedorowicz ma zarost, który zaraz po goleniu, zbyt szybko mu odrastał. To właśnie z tego powodu nie był zbyt przekonujący w roli kobiety.

Kolejny wybór Stanisława Barei padł na Janusza Gajosa. Tu z kolei problemem była zbyt atletyczna budowa ciała. W damskich ubraniach aktor, który zasłynął m.in. rolą towarzysza Winnickiego w serialu "Alternatywy 4", nie wyglądał zbyt przekonywująco.

"Poszukiwany, poszukiwana". Gdzie i o której emisja?

Dziś, czyli w niedzielę (17 sierpnia) komedię "Poszukiwany, poszukiwana" będzie można zobaczyć o godzinie 20:00 na antenie Kino Polska. Nie warto przegapić.