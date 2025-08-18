Serial "Prodigies" powstaje dla platformy Apple TV+.

Kto stoi za serialem?

Serial "Prodigies" został stworzony i napisany przez Willa Sharpe'a ("Ogrodnicy", "Szalony świat Louisa Waina", "Flowers"), który jest także producentem wykonawczym, razem z Ayo Edebiri ("The Bear", "Misiek", "Na dnie") oraz nagradzanymi producentkami wykonawczymi Jane Featherstone ("Black Doves", "Czarnobyl", "Broadchurch"), Naomi de Pear ("Będzie bolało", "Historia oparta na steku kłamstw", "Flowers") i Katie Carpenter ("Landscapers", "Flowers") dla SISTER.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Sharp i Edebiri, a towarzyszą im popularna wokalistka Rina Sawayama ("John Wick 4"), Andrene Ward-Hammond ("Loving", "Gołąbeczki", "Grzesznicy"), Yumi Asō ("Perfect Days", "Adwokat winnych", "Gra o bilion"), zdobywca nagród Emmy i SAG Tobias Menzies ("F1: Film", "Obława", "The Crown"), nominowana do nagrody Critics Choice Sophia Di Martino ("Loki", "Flowers", "Na całego"), zdobywca nagrody BAFTA Reece Shearsmith ("Pod numerem 9", "High-Rise", "Problem trzech ciał"), nominowany do BAFTA Nabhaan Rizwan ("Kaos", "1917", "Stacja Jedenasta"), zdobywczyni BAFTA Meera Syal ("Wspaniała rzecz", "Poznasz przystojnego bruneta", "Czego dusza zapragnie") i nominowana do BAFTA Lolly Adefope ("Franczyza", "Tamte święta", "Wredne liściki").

O czym będzie serial?

"Prodigies" to siedmioodcinkowa komedia z udziałem zdobywców nagród BAFTA i SAG, Willa Sharpe'a ("Biały Lotos", "Prawdziwy ból", "Flowers") oraz Emmy i SAG, Ayo Edebiri ("The Bear", "Misiek", "Na dnie"). Ta nietypowa wersja klasycznej komedii romantycznej ukazuje zawiłości długotrwałych związków przez pryzmat bardzo wyjątkowej pary. Didi (Edebiri) i Ren (Sharpe) znają się od dziecka. Teraz, będąc na początku trzydziestki, zaczynają się zastanawiać, czy ich zwyczajne życie spełnia oczekiwania z czasów młodości. Serial udowadnia, że historia nie kończy się wtedy, gdy bohaterowie są wreszcie razem. Przecież w prawdziwym życiu to dopiero początek, prawda?