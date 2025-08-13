Zarówno pierwsza, jak i druga część filmu "Teściowie" była wielkim hitem. Widzowie tłumnie poszli do kin i oglądali tę produkcję m.in. na platformie Netflix. Pierwsza część miała swoją premierę w 2021 roku. Druga dwa lata później.

Ulubiona komedia Polaków powraca. "Teściowie 3" - obsada

"Teściowie 3" to ulubiona komedia Polaków. Nie brakuje w niej zabawnych sytuacji, dialogów między bohaterami a także świetnej obsady. W trzeciej części tej produkcji zobaczymy m.in.

Reklama

Maję Ostaszewską

Adama Woronowicza

Izabelę Kunę

Magdalenę Popławską

Wojciecha Mecwaldowskiego.

Do obsady powróci nieobecny w drugiej części filmu "Teściowie" Marcin Dorociński. Pierwsza część tej ulubionej komedii Polaków powstał na podstawie sztuki teatralnej napisanej przez Marka Modzelewskiego. Spektakl "Wstyd" wystawiany jest w Teatrze Współczesnym. To historia dwóch rodzin, które różni status majątkowy i podejście do życia. Za scenariusz filmu "Teściowie 3" również odpowiada Marek Modzelewski. Reżyserem tej ulubionej komedii Polaków jest Jakub Michalczuk.

"Teściowie 3" już niebawem w kinach. Co się wydarzy?

W trzeciej części komediowego hitu "Teściowie" ponownie spotykamy obydwie rodziny. Tym razem zjeżdżają się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny, które wnukowi postanowiła wyprawić Wanda.

Na spotkaniu pojawia się Małgorzata wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną a także były Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii, ale nie sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli. Dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji.

Reklama

"Teściowie 3". Jest nowy zwiastun. Tadeusz opowiada, co się wydarzy

Zanim "Teściowie 3" wejdą do kin, widzowie mogą zobaczyć zwiastun z udziałem Tadeusza, bohatera granego przez Adama Woronowicza. Z właściwą sobie prostolinijnością prowadzi widzów przez najgłośniejsze wydarzenia z życia rodziny, która na przestrzeni dwóch filmów przeszła od nieudanego ślubu po jeszcze mniej udany drugi ślub i huczne rozstanie.

Trwa ładowanie wpisu

Po tym pierwszym nieodbytym ślubie Łukaszka i Weronki, to oni się rozeszli. A potem się znowu zeszli. I na tym drugim ślubie – nieodbytym – Łukaszka i Weronki, się pojawiło dziecko. I teraz temu dziecku Wandzia chce wyprawić chrzciny. I tu się już tak porobiło... O, Boże… – mówi Tadeusz w zwiastunie ulubionej komedii Polaków.

"Teściowie 3". Kiedy premiera?

Czy Tadeusz jeszcze kiedyś zgodzi się na organizację rodzinnej uroczystości? Czy da się przeżyć chrzciny bez wizyty patrolu? I czy Andrzej naprawdę się zmienił? Odpowiedzi poznacie we wrześniu. Premiera ulubionej komedii Polaków, czyli filmu "Teściowie 3" odbędzie się 12 września br.