Premiera nowej wersji "Znachora" na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza odbyła się dwa lata temu a dokładnie jesienią 2023 roku. Teraz pokaże ją na swojej antenie Polsat.

"Znachor" w Polsacie. Dwa lata po premierze Netflixa

Jak to możliwe? Od kilku lat Netflix daje producentom wolną rękę, co oznacza, że mogą oni eksploatować swój film dalej tak, jak chcą. Oznacza to, jak pisze portal wirtualnemedia.pl, że każda produkcja, którą w całości sfinansował Netflix, po upływie właśnie dwóch lat, może zostać sprzedany przez producenta do stacji telewizyjnych w Polsce i na świecie. Przychody trafiają w całości do producenta. Tak będzie właśnie z nową wersją "Znachora".

"Znachor". O czym jest ten film?

Po operacji profesor Wilczur szybko wychodzi z kliniki, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Gdy wraca do domu okazuje się, że żona go opuściła i zostawiła tylko list pożegnalny.

Wyznaje w nim, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi męża, by jej nie szukał. Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem idzie na spacer bez celu, spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego".

Profesor nie tylko ofiarowuje mu drobne, ale daje się zaprosić do wspólnego picia. Bywalcy baru, do którego się udają, widzą, że profesor to majętny człowiek. Pijany Wilczur zostaje wywieziony w pole, okradziony i pobity. Wskutek czego traci pamięć i żyje jako włóczęga.

Zatrudnia się we młynie. Tam spotyka Marysię. Nie wie jednak, że to jego córka. We wsi zaczyna zdobywać sławę znachora, który radzi sobie nawet z beznadziejnymi przypadkami. Udaje mu się uratować życie Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami. Trafia do więzienia a podczas procesu dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura. Marysia i Wilczur odnajdują się po latach.

"Znachor" - obsada i twórcy

W nowej wersji "Znachora" wyprodukowanej przez Netflix w postać profesora Wilczura wciela się Leszek Lichota. Marysię, córkę prof. Wilczura gra Maria Kowalska, z kolei właścicielkę młyna Zośkę - Anna Szymańczyk. W roli hrabiego Czyńskiego można zobaczyć Ignacego Lissa. a jego rodziców Izabelę Kunę i Mikołaja Grabowskiego. W nowej wersji "Znachora" grają również:

Mirosław Haniszewski

Łukasz Szczepanowski

Paweł Tomaszewski

Małgorzata Mikołajczak

Artur Barciś.

Nową wersję "Znachora" wyreżyserował Michał Gazda. Autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski. Tomasz Augustynek odpowiedzialny był za zdjęcia a producentką była Magdalena Szwedkowicz.

Kiedy "Znachor" w Polsacie?

Na razie wiadomo tylko tyle, że film "Znachor" a dokładnie jego nowa wersja, zostanie pokazana w Polsacie jesienią. Premiera będzie mieć miejsce w ramach poniedziałkowego pasma "MegaHit". Nie podano jeszcze dokładnej daty emisji.