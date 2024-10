Reżyser opowiadał w Turynie o swoich planach zawodowych. Musiał przesunąć w czasie biograficzny film o Franku Sinatrze, ale ma nadzieję niedługo do niego wrócić. Pracuje natomiast nad nowym filmem o życiu Jezusa Chrystusa. W 1988 r. miał premierę jego film pt. "Ostatnie kuszenie Jezusa".

Scorsese i podwodna archeologia

Martin Scorsese przyznał, że ostatnio bardzo interesuje go połączenie w jednym filmie wątków fabularnych i dokumentalnych. Pociąga go też historia. Trochę czasu spędził niedawno na Sycylii, na wyspie Utica i w Tarominie, ponieważ jest producentem filmu o podwodnej archeologii.

Martin Scorsese śladami sycylijskiego dziadka

Z Turynu Martin Scorsese udał się na Sycylię, by odwiedzić miejsce, skąd pochodzi jego dziadek, Francesco Scozzese. Po przyjeździe do USA zmieniono mu nazwisko na Scorsese. "Chcę poznać moje korzenie. To podróż sentymentalna. Z przyjemnością myślę, że mogą się z tego narodzić nowe projekty filmowe" - powiedział. Co ciekawe, Martin Scorsese ma włoskie obywatelstwo.

Cały czas aktualne "Gangi Nowego Jorku"

Martin Scorsese podczas spotkania w Turynie mówił również o filmie "Gangi Nowego Jorku" (2002). Jak tłumaczył, jest on nadal niezwykle aktualny. Opowiada bowiem o o doświadczeniu imigracyjnym.

Ostatni film Scorsese, "Czas krwawego księżyca", wszedł na ekrany polskich kin w październiku 2023 roku. Otrzymał 10 nominacji do Oscara, nie wygrał jednak w żadnej kategorii.