To jeden z najdziwniejszych filmów biograficznych w historii kina. Opowieść o drodze na szczyt i upadkach Robbie'ego Williamsa, który podbił świat muzyki z zespołem Take That, a potem kontynuował błyskotliwą, solową karierę. Na czym polega dziwność tego filmu? Otóż Robbie Williams został przestawiony jako… małpa, wygenerowana za pomocą CGI.

"Co z tą małpą"

Reżyserem filmu jest Michaela Gracey, który ma na koncie "Króla rozrywki" (2007). "Better Man" miał już swoją światową premierę na festiwalu filmowym Telluride w sierpniu. Film ma dobre recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes, który zbiera opinie krytyków oraz głosy fanów ma 86 proc. pozytywnych opinii.

W pierwszym zwiastunie filmu słyszymy głos Williamsa, który mówi: "Wiem, co myślicie: »Co z tą małpą?« ". Po chwili wyjaśnia, że zawsze czuł się "mniej rozwinięty", więc pokazał ludziom "prawdziwego siebie".

"Zgubny pociąg do autodestrukcji"

"Muzyka była bliska sercu Robbie'ego Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie - ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams" - napisali producenci w opisie filmu.

Kto gra w tym filmie?

W filmie grają: Robbie Williams, Jonno Davies („Kingsman: Tajne służby", „Czysta robota" - serial, „Łowcy" - serial),

Damon Herriman („Motocykliści" „Mindhunter" - serial, „Pewnego razu... w Hollywood", „Słowik", „To właśnie seks"), Kate Mulvany („Wielki Gatsby", „Elvis", „Łowcy" - serial, „To właśnie seks"), Steve Pemberton („Wszystko gra", „Obsesja Eve" – serial, „Autostopem przez galaktykę").