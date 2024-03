Widowisko Christophera Nolana o "ojcu bomby atomowej" miało szanse na 13 statuetek, a ostatecznie zdobyło 7, za to te najważniejsze - za najlepszy film, reżyserię, pierwszoplanową rolę Cilliana Murphy'ego i drugoplanową Roberta Downeya Jr.

Reklama

Tym samym "Oppenheimer" zostawił w tyle "Barbie" Grety Gerwig, swoją bądź co bądź "drugą połówkę" - oba kasowe hity złożyły się przecież na najgłośniejsze zjawisko kinowe 2023 roku, czyli "Barbenheimera".

Wśród pokonanych znalazły się także "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa i "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsesego. Choć nie jest też tak, że ich twórcy nie mają żadnych powodów do radości. Największą niewiadomą było nazwisko laureatki Oscara za pierwszoplanową rolę żeńską - Emmie Stone ("Biedne istoty") i Lily Gladstone ("Czas krwawego księżyca") dawano równe szanse na zwycięstwo. Ostatecznie triumfowała ta pierwsza aktorka. Jeśliby wyróżniono Gladstone, zostałaby pierwszą rdzenną Amerykanką z Oscarem za rolę główną.

Żadnej niespodzianki nie było za to w kategorii kobiecego drugiego planu - tu zgodnie z oczekiwaniami nagrodę odebrała Da'vine Joy Randolph ("Przesilenie zimowe").

Reklama

Z kolei za scenariusz oryginalny doceniono Justine Triet i Arthura Harariego, autorów "Anatomii upadku", zaś za scenariusz adaptowany - Corda Jeffersona za "Amerykańską fikcję" bazującą na powieści Percivala Everetta.

Cieszyć mogą się także Polacy. W kategorii filmu międzynarodowego triumfowała "Strefa interesów" Jonathana Glazera, wyprodukowana m.in. przez Ewę Puszczyńską i z udziałem wielu polskich twórców, w tym operatora Łukasza Żala. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja otrzymała także Oscara za dźwięk.

Pełna lista laureatów:

Najlepszy film: "Oppenheimer"

Najlepszy reżyser: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Emma Stone ("Biedne istoty")

Najlepszy aktor drugoplanowy: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Da'Vine Joy Randolph ("Przesilenie zimowe")

Najlepsze zdjęcia: Hoyte Van Hoytema ("Oppenheimer")

Najlepszy scenariusz oryginalny: Justine Triet, Arthur Harai ("Anatomia upadku")

Najlepszy scenariusz adaptowany: Cord Jefferson ("Amerykańska fikcja")

Najlepsza muzyka: Ludwig Göransson ("Oppenheimer")

Najlepsza piosenka: Billie Eilish, Finneas O'Connell "What Was I Made For?" ("Barbie")

Najlepsza scenografia: James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek ("Biedne istoty")

Najlepsza charakteryzacja: Mark Coulier, Nadia Stacey, Josh Weston ("Biedne istoty")

Najlepsze kostiumy: Holly Waddington ("Biedne istoty")

Najlepsze efekty specjalne: Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi ("Godzilla Minus One")

Najlepszy dźwięk: Johnnie Burn, Tarn Willers ("Strefa interesów")

Najlepszy montaż: Jennifer Lame ("Oppenheimer")

Najlepszy film animowany: "Chłopiec i czapla"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

Najlepszy film dokumentalny: "20 dni w Mariupolu"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "The Last Repair Shop"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara"

Najlepszy film międzynarodowy: "Strefa interesów"