Piąty odcinek trzeciego sezonu serialu "Tropiciel" ("Tracker") zostanie wyemitowany dziś, 9 marca o godz. 22:00 na kanale FX. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.

O czym jest serial?

Justin Hartley powraca jako Colter Shaw – samotny ekspert od survivalu i tropiciel nagród. Po dramatycznym finale poprzedniego sezonu Colter musi zmierzyć się z bolesną prawdą na temat swojej rodziny. Wstrząsające odkrycia zmuszają go do odcięcia się od przeszłości i ponownego skupienia na tym, co potrafi najlepiej: wykorzystywaniu instynktu, sprytu i umiejętności przetrwania, by odnajdywać zaginionych. Wspierany przez zaufany zespół, Shaw wkracza w nowy rozdział pełen emocji i niebezpiecznych wyzwań.

Reklama

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Justin Hartley ("Tacy jesteśmy", "Tajemnice Smallville", "Zemsta"), a partnerują mu Fiona Rene ("Prawnik z lincolna", "Koszmar minionego lata", "Rekrut") i Chris Lee ("The Chi", "Na skraju", "Krzyk").

Kto stoi za serialem?

Reklama

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest Ben H. Winters ("Obława", "Legion").