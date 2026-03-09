Premiera szóstego i zarazem ostatniego odcinka drugiego sezonu serialu "Powrót do raju" nastąpi na antenie BBC First już dziś, w poniedziałek, 9 marca o godz. 21:00. Powtórkę będzie można obejrzeć w sobotę o godz. 22:00. Serial będzie również dostępny w serwisie BBC Player. Produkcja składa się z sześciu odcinków. Stanowi część regularnego pasma kryminalnego BBC First, które nadawane jest codziennie w godz. 21:00.

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

"Powrót do raju" to spin-off uwielbianej przez widzów "Śmierci pod palmami". Akcja serialu osadzona jest w Dolphin Cove, fikcyjnym miasteczku, położonym na malowniczym wybrzeżu Australii. Zdjęcia do serialu kręcono w okolicach Sydney i regionie Illawarra.

W nowym sezonie błyskotliwa detektywka Mackenzie Clarke (Anna Samson) postanawia odrzucić możliwość powrotu do Londynu i zostaje w rodzinnym Dolphin Cove. We współpracy z Colinem Cartwrightem (Lloyd Griffith) i innymi funkcjonariuszami stawia czoła kolejnym zagadkom kryminalnym. Mierzy się też z konsekwencjami nieoczekiwanego wyznania Glenna Stronga (Tai Hara).

Zawirowania pomiędzy Mackenzie, jej byłym narzeczonym i jego obecną partnerką nie przestają zaskakiwać. Drugi sezon uchyla też rąbka tajemnicy na temat Colina Cartwrighta i powodów, dla których przed laty przeprowadził się do Australii. W pracy zespół z Dolphin Cove usiłuje stawić czoła całemu szeregowi nieoczywistych spraw.

Co się wydarzyło w pierwszym sezonie?

Pierwszy sezon serialu także składał się z sześciu odcinków. Wprowadził widzów w świat nieustępliwej detektywki Mackenzie Clarke, która musiała pożegnać dotychczasowe życie i wrócić do rodzinnego miasteczka w Australii. Powrotu nie ułatwiają mieszkańcy Dolphin Cove, którzy doskonale pamiętają, jak Mackenzie przed sześcioma laty uciekła z miasta, pozostawiając swojego narzeczonego Glenna Stronga przed ołtarzem.

Poszerzenie emocjonalnego świata bohaterów

Anna Samson opisywała swoją postać jako osobę "o wielkim sercu i prawdziwym poczuciu sprawiedliwości", która jednak "niekoniecznie przejmuje się tym, czy jest lubiana". Paradoksalnie właśnie za to pokochali ją widzowie na całym świecie.

[Mackenzie] męczy się ze wspólnotowością, emocjami, miłością i przyjaźnią; wszystkim, czego jako ludzie potrzebujemy, ale co w ogóle, jej zdaniem, nie jest jej potrzebne. Bierze się z tego wiele napięcia, ale i humoru – mówiła Samson.

Opisując, czego widzowie mogą spodziewać się po drugim sezonie "Powrotu do raju", aktorka w pierwszej kolejności wskazywała na zagadki kryminalne i sukcesy, jakie jej postać będzie odnosić przy ich rozwiązywaniu. W drugim sezonie poszerzamy też emocjonalny świat wszystkich bohaterów: kim są i czemu tacy są – dodawała.

Niesamowite scenerie i szokujące zbrodnie

Lloyd Griffith, który wciela się w postać Colina Cartwrighta, zapowiadał, że w sezonie drugim można spodziewać się więcej wszystkiego, co sprawiło, że "Powrót do raju" jest tak świetnym serialem. Mowa o "typowych, australijskich krajobrazach i wglądzie w kulturę i społeczeństwo Australii". Mówiąc o produkcji, aktor stwierdzał, że podstawę jej sukcesu stanowi to samo, co przesądziło o sukcesie "Śmierci pod palmami", czyli "miks niesamowitej scenerii i szokujących zbrodni".

Kto występuje w serialu?

Poza Anną Samson i Lloydem Griffithem w serialu występują Tai Hara, Andrea Demetriades, Catherine McClements, Celia Ireland, Aaron L. McGrath czy znany już dobrze widzom "Śmierci pod palmami" Ardal O'Hanlon.

W drugim sezonie gościnnie wystąpili również Danielle Cormack, Meyne Wyatt, Roz Hammond, Justine Clarke czy Tim Rogers.