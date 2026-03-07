Serial dokumentalny "Kamil Stoch – najlepszy raz" można oglądać od soboty, 28 lutego. Serial będzie emitowany w sześć kolejnych weekendów na kanale Eurosport 1 oraz w HBO Max i Playerze. Dziś, 7 marca, zostanie pokazany odcinek drugi.
Co zostanie pokazane w serialu?
Od pierwszego treningowego skoku w Zakopanem w czerwcu 2025 roku, przez pełne przygotowania do sezonu, kolejne konkursy, Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026, aż do ostatnich zawodów Pucharu Świata w Planicy w marcu – dokument "Kamil Stoch – najlepszy raz" pokaże widzom cały ostatni sezon w karierze jednego z najwybitniejszych polskich sportowców.
W serialu Eurosportu fani skoków narciarskich powrócą do najważniejszych momentów w bogatej karierze Kamila Stocha, a także zobaczą rozmowy Kacpra Merka z wielkimi rywalami jak Noriaki Kasai, Stefan Kraft, Peter Prevc, czy Severin Freund. Swoimi historiami związanymi z trzykrotnym mistrzem olimpijskim podzielą się także m.in. Iga Świątek i Bartosz Kurek.
O czym opowiadał pierwszy odcinek?
Kolejne odcinki emitowane będą w Eurosporcie 1 od 28 lutego, w soboty, po kolejnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszy odcinek, "Olimpijczyk na szóstkę", skupi się na wielkich osiągnięciach Kamila Stocha w igrzyskach olimpijskich – medalach zdobywanych w Soczi i Pjongczangu, a także ostatnich igrzyskach we Włoszech. Kolejne odcinki przeprowadzą widzów przez ostatni sezon w karierze Kamila Stocha, pokazując wysiłek towarzyszący przygotowaniom do startów, emocje związane z udanymi i nieudanymi próbami, zmagania z rywalami i samym sobą oraz mnóstwo zakulisowych, niepublikowanych wcześniej ujęć.
Plan emisji w Eurosporcie 1
Plan emisji serialu na kanale Eurosport 1 przedstawia się następująco:
- Odcinek pierwszy, "Olimpijczyk na szóstkę", sobota, 28 lutego, 15:45
- Odcinek drugi, "Gotowy na rekordy", sobota, 7 marca, 19:15
- Odcinek trzeci, "Kolejne lato Pana Kamila", sobota, 14 marca, 19:00
- Odcinek czwarty, "Chciałem Kryształowej Kuli", sobota, 21 marca, 19:15
- Odcinek piąty, "Dla tej chwili robiłem to wszystko", sobota, 28 marca, 11:45
- Odcinek szósty, "Dziękuję", sobota, 4 kwietnia, 19:30
