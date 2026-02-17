Pierwsze dwa sezony serialu "Zakłamanie" ("Tell Me Lies") dostępne są w całości w Disney+, a dziś, we wtorek, 17 lutego, debiutuje ósmy i zarazem finałowy odcinek trzeciego sezonu.

O czym opowiada serial "Zakłamanie"?

"Zakłamanie" opowiada o burzliwym, ale upojnym związku, który rozwija się na przestrzeni ośmiu lat. Kiedy Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Chociaż ich znajomość rozpoczyna się jak każdy typowy romans na kampusie, szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.

Pierwszy sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 75 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

Co się wydarzyło w drugim sezonie "Zakłamania"?

Sezon drugi "Zakłamania" rozpoczyna się, gdy Lucy Albright i Stephen DeMarco wracają do college'u po dramatycznym zerwaniu z początku lata, po którym stracili kontakt. Jednak pomimo skłócenia znajdują się w nowej wersji swojej uzależniającej dynamiki, która okazuje się równie irytująca, co nieunikniona. Tymczasem historia wkracza głębiej w życie grupy przyjaciół Lucy i Stephena, jako że konsekwencje wydarzeń z sezonu pierwszego wpływają na ich życie w nieoczekiwany sposób.

Drugi sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

Co się wydarzyło w trzecim sezonie "Zakłamania"?

W trzecim sezonie "Zakłamania" Lucy Albright i Stephen DeMarco odnawiają swój burzliwy romans w college'u Baird. Obiecują zmianę, ale dawne grzeszki nie dają o sobie zapomnieć, a Lucy zostaje wplątana w aferę, z którą nie chce mieć nic wspólnego. Echa zeszłorocznych wydarzeń zmuszają też ich przyjaciół do konfrontacji z własnymi demonami. Na kampusie aż kipi od skandalicznych sekretów, a ich okrutne konsekwencje zagrażają Lucy i wszystkim w jej otoczeniu.

Trzeci sezon "Zakłamania" ocenia w tej chwili pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, co zdumiewa na tym etapie produkcji.

"To jeden z najlepszych w historii tak okropnych seriali" – wyrokuje Jonathon Wilson z portalu Ready Steady Cut, odwołując się dwuznacznie zarówno do tematyki "Zakłamania", jak i jakości serialu spod znaku guilty pleasure.

"Ten serial ogląda się tak, jakby się niemal było w związku Lucy i Stephena. Wiem, że to nie to, czego potrzebuję w życiu i nie czuję się z tym dobrze, ale serce pragnie tego, czego pragnie" – zauważa Liz Kocan z portalu Decider.

W podobnym duchu wypowiada się wielu krytyków i widzów. Ten serial po prostu uzależnia.