Premiera trzeciego sezonu serialu "The Beach Hotel" ma miejsce w dwóch częściach – pierwsze cztery odcinki pojawiły się na Viaplay Filmy i Seriale przed tygodniem, 2 marca, a kolejne cztery zostały udostępnione dziś, 9 marca. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play. Na kanale można oglądać w całości pierwszy i drugi sezon serialu.

O czym jest serial?

Poprzednie sezony "The Beach Hotel" przyzwyczaiły widzów do mrocznego klimatu i intryg sączących się niczym trucizna zatruwająca życie poszczególnych bohaterów. Fabuła dotyczy losów właścicieli oraz pracowników dwóch konkurujących ze sobą hoteli. To kompletna, wielowątkowa opowieść, w której tajemnice, zdrady i ukryte powiązania nadają ton całej historii.

Pierwszy sezon traktował o sprawie tajemniczej śmierci właściciela hotelu Mistral Egila Gripa na przyjęciu urodzinowym jego odwiecznego wroga i właściciela The Beach Hotel Wernera Gyllenmarka. Tragiczna śmierć uruchomiła bezlitosną lawinę wydarzeń, obnażającą sekrety poszczególnych bohaterów i ujawniła istnienie nieznanej wcześniej córki Egila – Rebecki, która otrzymała w spadku połowę rodzinnego biznesu.

Kolejne odcinki nie ustępowały dynamiką poprzedniemu sezonowi, a tym razem nie oszczędzono również rodziny Gyllenmarków. Po ogłoszeniu, że stery w The Beach Hotel przejmie po Wernerze jego córka Petra, kobieta została odnaleziona martwa. Co gorsza, pierwsze podejrzenia padły na jej brata Sebastiana uwikłanego w romans z przedstawicielką zwaśnionego rodu Julie.

O czym jest nowy sezon?

W trzecim sezonie demony przeszłości powracają ze zdwojoną siłą, a testowi poddawane są wytrzymałość i lojalność bohaterów. Werner po zamachu na jego życie częściowo traci pamięć. W jej odzyskaniu pomaga mu była żona Marianne, będąca jednocześnie wdową po Egilu Gripie. Ta sytuacja nie podoba się jego nowej partnerce, Vendeli, która staje na głowie, by uchronić rodzinny biznes przed upadkiem. Nie pomaga jej w tym kolejne morderstwo dokonane na terenie hotelu i nieprzychylne miano nadane przez lokalną prasę. Sprawę rozpracowuje nowa policjantka przy wsparciu dziennikarza, który przybył do miasta, by napisać książkę o wcześniejszych wydarzeniach. Z kolei Sebastian zamierza otworzyć centrum jogi, mogące być ciekawym urozmaiceniem dla hotelowych gości, jednak robi to... w konkurencyjnym kurorcie, a na domiar złego współpracuje z byłą kochanką. Mimo że oboje poukładali sobie życie, a Julie niedawno wyszła za mąż, dawne uczucie daje o sobie znać i jeszcze bardziej komplikuje losy bohaterów. W tle tych wydarzeń ma miejsce perfekcyjnie uknuta intryga i to przez osoby, po których najmniej moglibyśmy się tego spodziewać.

Produkcja od królowej kryminałów

"The Beach Hotel" to idealna propozycja dla fanów intrygujących dramatów obyczajowych z nutą romansu i kryminału. Produkcja serwuje widzom całą paletę emocji i wciąga ich w sieć spisków, namiętności i ukrytych powiązań. Od razu można wyczuć tu rękę królowej skandynawskich kryminałów Camilli Läckberg, stojącej za bestsellerami takimi jak "Kamieniarz" (nominowany do nagrody Powieść Kryminalna Roku 2010) oraz "Czarownica" (nagrodzona w 2019 roku Diamentową Książką).

Autorka sprzedała ponad 35 milionów książek, które zostały opublikowane w 60 krajach. Poza pisaniem bestsellerów angażuje się również w tworzenie serialowych produkcji fabularnych, takich jak np. "Szklana kopuła" czy "Hammarvik".

Co ciekawe, Camilla Läckberg pojawia się także w dwóch odcinkach serii "The Beach Hotel", w których wcieliła się w rolę Sussie. Reżyserią zajęli się z kolei Tereza Andersson ("Bękart"), Andreas Lindergård ("Swedish Dicks") oraz Peter Lindmark ('Wyjście").

Kto występuje w serialu?

W w serialu występują zdobywca szwedzkiej Emmy, czyli nagrody Kristallen, Samuel Fröler ("Co kryje prawda?", "Playlista"), Sofia Karemyr ("Młodość Astrid", "Call Girl"), Filip Wolfe ("Królowe Djursholm"), Irina Eidsvold Tøien ("Thelma", "Niewiniątka"), Hanna Asp ("Krąg"), Jenny Ulving McCabe ("Duch topielca"), Rojan Telo ("Książęta", "W Twoich rękach"), Milton Noel Malmeström ("Paradis City"), Peter Eriksson ("We Are the Best!", "Zmiana"), Ellen Lion Siöö ("Głowa pełna Ciebie"), Rennie Mirro ("Książęta", "The Box"), Astrid Morberg ("The Haunting of Hollywood"), Ylvali Rurling ("Morderstwa w Sandhamn"), Ruben Karsberg ("Sens życia"), Saga-Maria Lundquist ("Call of the Unseen") oraz Jonas Malmsjö ("Upadek królestwa", "Szwedzki łącznik").