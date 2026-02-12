Uroczystość rozdania nagród z udziałem gości z branży filmowej i telewizyjnej, finalistów konkursu, przedstawicieli mediów oraz jury odbyła się 11 lutego w Berlinie, w przededniu Berlinale, jednego z najbardziej znanych festiwali filmowych na świecie.

"Najlepszy polski film"

Blaue Blume to prestiżowa nagroda dla najbardziej romantycznych filmów krótkometrażowych, przyznawana przez stację Romance TV już od 15 lat. W 2024 roku konkurs został rozszerzony o kategorię "Najlepszy polski film", dzięki czemu rodzimi twórcy zyskali szansę zaprezentowania swoich dokonań i talentu. W tym roku wydarzenie zyskało rangę pełnoprawnego Festiwalu Krótkich Filmów o Miłości – Blaue Blume, a zakwalifikowane filmy można obejrzeć bezpłatnie na platformie Player.pl.

Zwycięzca polskiej kategorii

Tegorocznego zwycięzcę w polskiej kategorii konkursu wyłoniło jury w składzie: Karolina Ekert (producentka Player), Dorota Chamczyk (producentka), Piotr Nerlewski (aktor, m.in. Komisarz Alex, M jak miłość), Łukasz Cybulski (Dyrektor Generalny JANDA) oraz Agnieszka Mikulska (absolwentka Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej).

Główna nagroda Blaue Blume w kategorii "Najlepszy polski film" trafiła do Marka Mogilskiego ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera "Initium". Film opowiada historię młodego konserwatora sztuki (Maksymilian Piotrowski), który przybywa do żeńskiego zakonu. Jego świecka postawa zakłóca porządek świata sacrum, co nie podoba się jednej z zakonnic (Kamila Urzędowska). W etiudzie występuje również Ewa Dałkowska.

W opinii jury "Initium" wśród innych produkcji wyróżniały spójność, emocjonalna głębia i perfekcyjny warsztat filmowy. Siła produkcji tkwi w uniwersalnym, klarownym przekazie, który porusza widza bez słów – subtelnie i z rozmysłem. Historia głównej bohaterki jest poprowadzona konsekwentnie, z dbałością o każdy szczegół: od zdjęć, przez narrację, po aktorstwo. Film przekonuje wiarygodnością, angażując widzów emocjonalnie i pozostawia trwałe wrażenie. To właśnie artystyczna dojrzałość, przemyślana forma i siła przekazu skłoniły jury do przyznania twórcy "Initium" tytułu zwycięzcy. Decyzję podjęto jednogłośnie.

Wszystkie finałowe filmy są niezwykle wartościowe. To różne historie, bardzo indywidualne. Już w tych krótkich formach widać kunszt reżyserski. Przekonaliśmy się, że młodzi twórcy potrafią rewelacyjnie poprowadzić fabułę. Jednak to "Initium" zasłużyło w tym roku na wygraną. Mamy tu perfekcyjny warsztat filmowy, poruszającą, angażującą widzą historię i oczywiście znakomitą grę aktorską. Bardzo polecam każdemu obejrzenie tej etiudy oraz innych festiwalowych filmów, zdecydowanie warto – mówi Piotr Nerlewski, aktor i członek jury Blaue Blume Polska.

Dwa wyróżnienia

Polskie jury postanowiło także wyróżnić film "Przegryw" w reżyserii Alexandry Kutsen z Warszawskiej Szkoły Filmowej ze względu na odwagę i nowoczesność. To film, który doskonale rezonuje ze współczesnym, młodym widzem. Produkcja podejmuje aktualne społecznie tematy związane z poszukiwaniem tożsamości, zagubieniem, potrzebą bliskości i inicjacją, wpisując się w doświadczenia młodego pokolenia. Film wyróżnia się bardzo dobrym montażem oraz ciekawym, świadomym wykorzystaniem środków narracyjnych. Na szczególne uznanie zasługują kreacje aktorskie, z wybitną rolą główną oraz spójną, przekonującą grą całego zespołu. "Przegryw" w poruszający sposób pokazuje relacje rodzinne i emocjonalne napięcia, tworząc bogatą, wielowymiarową opowieść o współczesności. To kino odważne, świeże i ważne, które warto docenić.

Drugim wyróżnionym filmem w finałowym zestawieniu jest "KO-KO". Jury doceniło zabawny i aktualny charakter tej oryginalnej opowieści o przyjaźni. Tu atutem również jest gra aktorska — odtwórcy głównych ról w pełni zaprezentowali swoje możliwości, a wcielenie się w osobę z niepełnosprawnością z pewnością nie jest łatwym zadaniem. Romantyczny wątek w tej produkcji został oparty na platonicznej miłości i sprawnie domknięty klamrą narracyjną z dowcipną puentą. To wyrafinowane, aktorskie kino, które bawi i zostaje w pamięci dzięki humorowi oraz lekkości opowieści.

Nagroda Publiczności

W polskiej edycji Blaue Blume głos zabrali również widzowie platformy Player, którzy wyłonili swojego faworyta w głosowaniu internetowym. Publiczność wyróżniła film "Żeby już nigdy nie było Jesieni" w reżyserii Aleksandry Głowickiej, absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Miłosny wideo-list do tęsknoty, ujął głosujących wyjątkową prostotą, która zamienia obraz i dźwięk w czyste, poruszające doświadczenie emocji. Intymne kadry, miękkie światło i natura w letnim rozkwicie budują poczucie bezczasu, w którym wielu odbiorców odnalazło własne wspomnienia, relacje i tęsknoty. To kino czułe i uważne — zamiast opowiadać historię, pozwala ją poczuć. Ta emocja i jej zrozumienie pozostaje z widzami długo po seansie.

Rozdanie nagród w Berlinie

Podczas uroczystej gali w Berlinie, którą prowadziła Valerie Niehaus, znana widzom Romance TV m. in. z serii "Następny zjazd: Szczęście", nagrodzono także twórców filmów niemieckich. "Him & Her" (reż. Nathalie Lamb) zatriumfował w kategorii: Najlepszy film. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Christinę Schmid ("Selma"). Najlepszym aktorem został Noah Tinwa, doceniony za rolę w filmie "Paradiesvogel".

Tegoroczna Gala Blaue Blume była dla nas wyjątkowa, ponieważ świętowaliśmy 15-lecie tej nagrody. Jubileusz uczciliśmy w eleganckich wnętrzach restauracji Frederick’s w centrum Berlina, w gronie znakomitych gości ze świata mediów i filmu, którzy licznie przybyli na nasze wydarzenie. To dla mnie szczególnie ważne, że krótkometrażowe filmy o miłości mają swoje stałe miejsce na festiwalowej scenie, a młodzi twórcy mogą prezentować swój talent na arenie międzynarodowej. Co więcej, Romance TV Polska również obchodzi w tym roku 15-lecie działalności, więc to dla nas bardzo intensywny i symboliczny czas. Przed nami kolejne wyzwania – nie zwalniamy tempa – mówi Krzysztof Mikulski, CEO Romance TV Polska.

Filmy do obejrzenia online

Festiwal Krótkich Filmów o Miłości – Blaue Blume nadal trwa. Wszystkie filmy są dostępne na platformie Player.pl w kolekcji Blaue Blume 2026 do 31 marca. Zwycięskie produkcje (zarówno laureatów nagrody głównej, jak i te wyłonione w głosowaniu widzów) miały swoje premiery telewizyjne 11 lutego w Romance TV.