Tytuły nominowane do Orłów 2026 – statuetek przyznawanych przez Polską Akademię Filmową – poznaliśmy podczas środowej konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie TVP.
Najlepszy film
O nagrodę w kategorii najlepszy film rywalizować będą "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland, "Ministranci" Piotra Domalewskiego oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald.
Najlepsza reżyseria
Twórcy tych filmów mogą również zostać docenieni za najlepszą reżyserię.
28. edycja Orłów
Laureaci 28. edycji PNF Orły zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się 9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Kilka dni wcześniej, 4 marca, w trakcie spotkania z nominowanymi dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia Życia. W poprzednich latach wyróżnienie to odebrali m.in. Allan Starski, Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski i Maja Komorowska.
