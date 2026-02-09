Wszystkie dziesięć odcinków pierwszego sezonu serialu "Consuelo" z 2024 można oglądać od dziś, 9 lutego, na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

Kiedy mąż tytułowej Consuelo opuszcza ją bez słowa wyjaśnienia, kobieta staje przed dramatycznym dylematem – jak utrzymać siebie i dwójkę małych dzieci w społeczeństwie, gdzie samotne matki są napiętnowane, a możliwości zarobkowania dla kobiet są skrajnie ograniczone. Serial pokazuje, jak życie kobiety w latach pięćdziesiątych mogło się dramatycznie zmienić z dnia na dzień, gdy straciła ona "ochronę" mężczyzny.

Reklama

Consuelo odkrywa, że sposobem na przeżycie może być... sprzedaż wibratorów. W Meksyku lat pięćdziesiątych, gdzie seksualność kobiet jest tematem tabu, a rozmowy o przyjemności cielesnej są nieprzyzwoite, taki biznes jest nie tylko kontrowersyjny, ale wręcz skandaliczny. Serial bada, jak bohaterka musi balansować między potrzebą zarobku a presją społeczną, hipokryzją otoczenia i własnym poczuciem moralności.

Aby odnieść sukces, Consuelo musi nauczyć się poruszać po pełnym osądów społeczeństwie. Serial pokazuje, jak kobieta buduje sieć klientek wśród meksykańskich gospodyń domowych, które oficjalnie potępiają jej działalność, ale prywatnie są zainteresowane produktami. To opowieść o hipokryzji społecznej, podwójnych standardach i kobiecej solidarności budowanej w ukryciu.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Cassandra Sanchez Navarro, a partnerują jej Alexander Ventosa, Camila Núñez, Catherine Siachoque, Eileen Yañez, Erick Chapa, Lincoln Palomeque, Paula Barreto i Sofía Monarrez.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowała Kenya Marquez według scenariusza, który napisali Juan Carlos Aparicio i Larissa Andrade.