Większość produkcji pochodzi z 2024 lub 2025 roku. Nie brakuje jednak klasyków, takich jak filmy o Kevinie czy Harrym Potterze, które się nie starzeją i regularnie powracają na ekrany telewizorów lub smartfonów.
Efekt śniegu
Podium, na którym znalazły się dwie części "Kevina", to efekt końcówki roku i śniegu, który spadł w Polsce w listopadzie. Wiele rodzin wraca wtedy do prawdziwych klasyków, które kojarzą się ze świętami i powoli nastrajają ich w przedświąteczny nastrój – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.
Pluralizm tematów
Zestawienie TOP 13 MEGOGO to oprócz dwóch części "Kevina" oraz "Harry'ego Pottera" same stosunkowo nowe, kinowe filmy z 2024 i 2025 roku. To pluralizm tematów – od filmów historycznych, rozrywkowych, po rodzinne. Ich tematyka dotyka szeroko rozumianego świata popkultury, takich jak komiksy czy gry – dodaje Artur Pacuła z MEGOGO.
TOP 13 filmów 2025
Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO w 2025 roku? Oto ranking.
- "Kevin sam w domu" – nieśmiertelny hit świąteczny w reżyserii tego samego Chrisa Columbusa, który dał światu pierwsze części "Harry'ego Pottera". Rodzina McCallisterów z Chicago w pośpiechu wyrusza na Święta Bożego Narodzenia do Francji. Przez roztargnienie zapominają o najmłodszym synu Kevinie. Chłopiec cieszy się, że został sam i nie spieszy się zbytnio z szukaniem pomocy. Bawi się świetnie, ale nie wie, że opustoszałe na święta domy w okolicy są celem dwóch włamywaczy. Kevin będzie musiał wykorzystać całą swoją dziecięcą wiedzę z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek, by ochronić dom.
- "Gladiator II" – film Ridleya Scotta stanowi kontynuację widowiskowej sagi o władzy, intrygach i zemście osadzonej w starożytnym Rzymie. Lata po tym, jak Lucjusz (Paul Mescal) był świadkiem śmierci czczonego bohatera, Maximusa, z rąk swojego wuja, zostaje zmuszony do wkroczenia na arenę Koloseum.
- "Kevin sam w Nowym Jorku" – przebojowa kontynuacja kultowej komedii świątecznej, która ponownie bawi widzów niezapomnianymi przygodami Kevina McCallistera. Tym razem, w filmie z 1992 roku wyreżyserowanym przez Chrisa Columbusa, młody bohater, w tej roli znowu Macaulay Culkin, zamiast na rodzinną Florydę, trafia samotnie do tętniącego życiem Nowego Jorku.
- "Vaiana 2" – Vaiana i Maui ponownie łączą siły, wyruszając w niebezpieczną podróż z dość nietypową załogą. Odpowiadając na wezwanie przodków, płyną na dalekie i nieznane wcześniej wody Oceanii, aby wypełnić niebezpieczną misję.
- "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" – fabuła filmu z 2001 roku oparta jest na powieści o tym samym tytule, napisanej przez J.K. Rowling. Reżyserią zajął się amerykański filmowiec i scenarzysta Chris Columbus, znany z takich hitów jak "Kevin sam w domu", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Noc w muzeum" czy "Pani Doubtfire". Jako Harry Potter wystąpił Daniel Radcliffe, który w swojej filmografii ma już ponad dwieście projektów. W rolę Hermiony wcieliła się brytyjska aktorka Emma Watson.
- "W głowie się nie mieści 2" – sequel megahitu Disneya powraca do umysłu Riley, która właśnie stała się świeżo upieczoną nastolatką. W samym centrum dowodzenia trwa nagła demolka, by zrobić miejsce na coś zupełnie nieoczekiwanego: nowe Emocje! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, którzy od dawna z powodzeniem prowadzili całą operację, nie bardzo wiedzą, co czuć, gdy pojawia się pani Niepokój (Lęk). I wygląda na to, że nie przyszła sama.
- "Minecraft: Film" – to amerykańska komedia przygodowa z gatunku fantasy z 2025 roku, powstała na bazie popularnej gry wideo Minecraft z 2011 roku ze studia Mojang Studios. Czwórka outsiderów – Garrett "The Garbage Man" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze zwykłymi problemami, gdy nagle zostaje wciągnięta przez tajemniczy portal do Overworldu: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni.
- "Prawdziwy ból" – historia dwóch skrajnie różniących się od siebie kuzynów, Davida i Benjiego, którzy wyruszają we wspólną podróż po Polsce, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Wyprawa nabiera nieoczekiwanego obrotu, gdy między bohaterami – na tle bolesnej historii ich rodziny – odżywają dawne spory i napięcia.
- "Venom 3: Ostatni taniec" – zwieńczenie trylogii, w której Tom Hardy powraca jako Venom – jedna z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci z uniwersum Marvela. Eddie i Venom zmuszeni są do ucieczki. Bohaterowie ścigani przez przedstawicieli obu swoich światów, w obliczu zaciskającej się wokół nich pętli, muszą podjąć druzgocącą decyzję, która zakończy ich wspólny, ostatni taniec.
- "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" – kiedy pojawia się nowy, potężny wróg, Sonic, Tails i Knuckles ponownie łączą siły. Ich przeciwnikiem okazuje się tajemniczy jeż Shadow, posiadający moc i siłę, jakich świat jeszcze nie widział. Mając wyjątkowe zdolności, członkowie drużyny Sonica muszą zrobić wszystko, aby ocalić świat przed złem. W polskim dubbingu głosu użycza mu Marcin Hycnar. Shadowowi zaś – Jacek Kopczyński.
- "Deadpool i Wolverine" – film studia Marvel przedstawia historię Wade'a Wilsona, który mimo moralnej uniwersalności, zostawił za sobą przeszłość Deadpoola, aż do momentu, gdy musi walczyć o przetrwanie swojej ojczystej planety. Musi ponownie założyć zbroję i przekonać niechętnego Wolverine'a, by mu pomógł.
- "Harry Potter i Komnata Tajemnic" – przygodowy film fantasy w reżyserii Chrisa Columbusa z 2002 roku to druga część serii opartej na książkach J.K. Rowling. Nadchodzi drugi rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Domowy skrzat Zgredek ostrzega Harry'ego Pottera przed strasznymi wydarzeniami, które mają nastąpić w Hogwarcie. Chłopiec ignoruje ostrzeżenia i wraca do szkoły. Tam staje się celem tajemniczych czarnych mocy. Tylko odkrywając tajemnicę Komnaty Tajemnic, Harry i jego przyjaciele mogą pokonać złowrogie siły. Dla Daniela Radcliffe'a, odtwórcy głównej roli, to właśnie druga część serii książek o Harrym Potterze jest jego ulubioną.
- "Lilo i Stich" – nowa aktorska wersja klasycznego animowanego hitu Disneya z 2002 roku, "Lilo i Stich" to pełna humoru i wzruszeń historia o samotnej dziewczynce i fascynującym przybyszu z odległej galaktyki, który pomaga jej odbudować rozbitą rodzinę. Film wyreżyserował Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara twórca uznanego animowanego dzieła "Marcel Muszelka w różowych bucikach". W obsadzie znaleźli się Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, a także Courtney B. Vance i Zach Galifianakis.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję