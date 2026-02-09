Większość produkcji pochodzi z 2024 lub 2025 roku. Nie brakuje jednak klasyków, takich jak filmy o Kevinie czy Harrym Potterze, które się nie starzeją i regularnie powracają na ekrany telewizorów lub smartfonów.

Efekt śniegu

Podium, na którym znalazły się dwie części "Kevina", to efekt końcówki roku i śniegu, który spadł w Polsce w listopadzie. Wiele rodzin wraca wtedy do prawdziwych klasyków, które kojarzą się ze świętami i powoli nastrajają ich w przedświąteczny nastrój – komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

Reklama

Pluralizm tematów

Zestawienie TOP 13 MEGOGO to oprócz dwóch części "Kevina" oraz "Harry'ego Pottera" same stosunkowo nowe, kinowe filmy z 2024 i 2025 roku. To pluralizm tematów – od filmów historycznych, rozrywkowych, po rodzinne. Ich tematyka dotyka szeroko rozumianego świata popkultury, takich jak komiksy czy gry – dodaje Artur Pacuła z MEGOGO.

TOP 13 filmów 2025

Reklama

Jak prezentuje się czołowa trzynastka filmów wypożyczanych na platformie MEGOGO w 2025 roku? Oto ranking.