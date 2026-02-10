Pierwszy odcinek serialu "Miłość ukryta w spojrzeniu" ("Lo que escondían sus ojos") pojawił się dziś, 10 lutego, na platformie TVP VOD. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.

O czym jest serial?

Serial "Miłość ukryta w spojrzeniu" to porywający dramat historyczny, którego akcja osadzona jest w Hiszpanii lat 40. XX wieku. Fabuła rozpoczyna się w 1940 roku, tuż po zakończeniu wojny domowej, gdy nowi hierarchowie reżimu rozpoczynają bezwzględną walkę o władzę. W tym niestabilnym politycznie czasie, gdy Europa pogrążona jest w konflikcie, dochodzi do spotkania, które wstrząśnie fundamentami hiszpańskiej socjety.

Głównym wątkiem produkcji jest namiętny i niebezpieczny romans pomiędzy Ramonem Serrano Suñerem a Sonsoles de Icaza. Serrano Suñer pełni funkcję tajemniczego i uwodzicielskiego Ministra Spraw Zagranicznych, natomiast Sonsoles to porywcza i piękna markiza Llanzol. Ich oczy spotykają się na wystawnym przyjęciu, co staje się początkiem zakazanej miłości, zmuszającej ich do podjęcia trudnej walki przeciwko normom społecznym i oczekiwaniom elit.

W obliczu narastającej presji i zagrożenia, Sonsoles szuka wsparcia u swojego najbardziej zaufanego przyjaciela, słynnego projektanta mody Cristóbala Balenciagi. To właśnie jemu wyznaje prawdę o swoim romansie z ministrem, mimo że projektant ostrzega ją przed tragicznymi konsekwencjami ujawnienia tej tajemnicy. Sytuację komplikuje postawa Carmen Polo, żony dyktatora, która za wszelką cenę chce utrzymać stabilność rządu i nie zamierza tolerować żadnych skandali obyczajowych naruszających ustalone zasady.

Przeszłość powraca z ogromną siłą siedemnaście lat po zakończeniu romansu, gdy dawni kochankowie starają się udawać, że ich relacja nigdy nie istniała. Sonsoles każdego dnia widzi ślady dawnej miłości w oczach swojej córki, Carmen, która nie zna prawdy o swoim pochodzeniu.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Blanca Suárez i Rubén Cortada, a partnerują im Emilio Gutiérrez Caba, Charlotte Vega, Javier Rey i Pepa Aniorte.

Kto stoi za serialem?

Za kamerą serialu stanął Salvador Calvo, który wziął na tapet scenariusz Heleny Mediny na podstawie bestsellerowej powieści Nieves Herrero.