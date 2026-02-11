Komedię "Dalej jazda 2" można oglądać w kinach od 6 lutego 2026 roku.

"Wielka miłość" na nowo

"Wielka miłość" to obraz uczucia, które przychodzi „spoza planu” – nie pyta, czy to dobry moment, nie negocjuje warunków, po prostu wchodzi w życie i staje się siłą, której człowiek chce być wierny mimo upływu czasu. To raczej hymn "na zawsze" niż opowieść o fajerwerkach na starcie. Tekst doskonale koresponduje z emocjami i tematami, które napędzają fabułę filmu "Dalej jazda 2". To właśnie ponadczasowe uczucie sprawia, że po latach Ela i Józiek, główni bohaterowie filmu, planują swój ponowny ślub.

Szukaliśmy odpowiedniego utworu, który nie tylko odda to, czym miłość jest w naszym filmie i dla naszych postaci. Ważne było także to, aby pasował pokoleniowo do bohaterów – mówi reżyser Mariusz Kuczewski. Piosenka Seweryna Krajewskiego wydała się idealna. Jej siła, jak wielu ważnych utworów, tkwi jednak w uniwersalności. Dlatego stanowi komentarz do wszystkich miłosnych relacji, które stworzyliśmy w "Dalej jazda 2" – dodaje twórca.

O czym opowiada sequel?

W kontynuacji hitowej komedii "Dalej jazda!" Ela i Józiek, którzy na dobre i na złe przeżyli ze sobą już kilkadziesiąt lat, biorą… ślub! Wesele marzeń? Nie do końca. Przygotowania szybko zmieniają się w serię rodzinnych nieporozumień i komediowych fajerwerków: zagubiona panna młoda, niespodziewana podróż, próba przywrócenia pikanterii w związku, a w tle szalone rodzicielstwo Justynki i Sebusia, którzy walczą nie tylko z pieluchami, ale także z pierścionkiem zaręczynowym.

Ale to nie koniec! Ulubieniec widzów Antoni Kryska, wciąż zgryźliwy i nieco zagubiony, niespodziewanie przeżyje romantyczne uniesienia. Jego serce skradnie Danusia, w którą wciela się Maria Winiarska ("Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Święty interes"), prywatnie żona Wiktora Zborowskiego! Wspólna ekranowa chemia? Gwarantowana.

Kto występuje w sequelu?

W "Dalej jazda 2" nie zabraknie uwielbianej obsady z pierwszej części oraz fantastycznych niespodzianek aktorskich: do ekipy dołączają m.in. Anna Szymańczyk i Cezary Pazura, a w wyjątkowych epizodach zobaczymy Bohdana Łazukę, Sebastiana Stankiewicza i Grzegorza Heromińskiego.

Pierwsze skrzypce wciąż grają Marian Opania ("Bogowie", 'Wkręceni", "Komornik", "Palec boży", "Człowiek z żelaza", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Rozmowy kontrolowane"), Małgorzata Rożniatowska ("Cześć, Tereska", "Dług", "Pieniądze to nie wszystko", "Krótki film o miłości", "M jak miłość"), Mariusz Drężek ("Nie cudzołóż i nie kradnij", "Furioza", "Magnezja", "Disco Polo", "Płynące wieżowce"), Wiktor Zborowski ("Miś", "Kogel-mogel", "Ogniem i mieczem", "Pokot", "Och, Karol 2", "Alternatywy 4", "Miszmasz czyli Kogel-mogel 3"), Julia Wieniawa ("Sala samobójców. Hejter", "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Chłopi", "Small World", "Kobiety mafii", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"), Anita Sokołowska ("Furioza", "Testosteron", "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Jak poślubić milionera") oraz Bartłomiej Firlet ("Ojciec Mateusz", "Kler", "Nie cudzołóż i nie kradnij", "Podatek od miłości", "U Pana Boga w Królowym Moście").

Kto stoi za sequelem?

Za kamerę powrócił reżyser oryginału Mariusz Kuczewski ("Listy do M.", "Znachor", "Dalej jazda!").

Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego sukcesu pierwszej części, która doskonale "oglądała się" zarówno w kinie, jak i na platformach streamingowych. To ogromny kredyt zaufania od widzów, ale też ogromna odpowiedzialność i wyzwanie, ponieważ dobry sequel to jedna z najtrudniejszych form filmowych. Na szczęście pierwsze testowe projekcje napawają nas ogromnym optymizmem – mówił reżyser.