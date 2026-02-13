Nowy kanał typu FAST, który nazywa się po prostu "Miłość", właśnie dziś, 13 lutego, ruszył w serwisie TVP VOD – oczywiście nieprzypadkowo tuż przed walentynkami.

Ramówka kanału "Miłość"

"Miłość" to już piąty kanał FAST w ofercie Telewizji Polskiej. Produkty tego typu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników serwisu TVP VOD i zajmują w nim czołowe pozycje pod względem liczby odtworzeń.

Od poniedziałku do czwartku ramówkę kanału "Miłość" wypełnią romantyczne cykle z najlepszymi filmami, serialami i programami rozrywkowymi o tematyce miłosnej. W bloku "Miłość wiele imion" ma Telewizja Polska zaprezentuje archiwalne odcinki serialu "M jak miłość", a pasmo "Ja sobie radę dam" przypomni pierwsze epizody serialu "O mnie się nie martw". W ofercie pojawi się też specjalny cykl "Miłość nie zna wieku" – dla fanów romantycznych reality show. Ponadto widzowie zobaczą również bloki tematyczne "Miłość nad rozlewiskiem" (odcinki serialu "Nad rozlewiskiem"), "Klasyka miłości" (znane seriale obyczajowe i romantyczne TVP) oraz "Nocna miłość" (powtórki programów z danego dnia).

Na każdy piątek zaplanowano cykl "Miłosne piątkowe wieczory", w którym widzowie zobaczą fabularne filmy romantyczne i obyczajowe, z kolei w soboty i niedziele pojawi się "Miłosny koktajl", czyli losowe odcinki seriali o tematyce miłosnej i obyczajowej. Już w najbliższy piątek, 13 lutego, w ofercie kanału pojawi się film "Piosenki o miłości", a w walentynkową sobotę dwa miłosne przeboje kinowe: "Miłość jak miód" i "Miłość jest blisko".

Poniedziałek – czwartek

06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok "M jak miłość" z archiwalnymi odcinkami serialu, emitowane po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

12:00 – 15:45 – Ja sobie radę dam – w tym bloku przypominamy pierwsze odcinki "O mnie się nie martw", emisja po kolei od początku (4 odcinki x 45 min.)

15:45 – 18:00 – Miłość nie zna wieku – blok z „"Sanatorium miłości", przeplatany z "Love me or Leave me" (3 odcinki x 45 min)

18:00 – 20:15 – Miłość nad rozlewiskiem – blok z odcinkami serii "Nad rozlewiskiem", odcinki emitowane losowo (3 x 45 minut)

20:15 – 00:20 – Klasyka miłości – blok ze znanymi serialami o miłości, emitowanymi losowo ("Złotopolscy", "Apetyt na miłość", "Kres niewinności", "Matki żony i kochanki") – dopasowanie liczby odcinków do czasu antenowego)

00:20 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Piątek

06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok "M jak miłość" z archiwalnymi odcinkami serialu, emitowane po kolei (8 odcinków x 45 min)

12:00 – 15:45 – Ja sobie radę dam – w tym bloku przypominamy pierwsze odcinki "O mnie się nie martw", emisja po kolei od początku (4 odcinki x 45 min)

15:45 – 18:00 – Miłość nie zna wieku – blok z "Sanatorium miłości", przeplatany z "Love me or Leave me" (3 odcinki x 45 min)

18:00 – 20:15 – Miłość nad rozlewiskiem – blok z odcinkami serii "Nad rozlewiskiem", odcinki emitowane losowo (3 x 45 minut)

20:15 – 21:45 – Miłosne piątkowe wieczory – blok z fabularnym filmem romantycznym. W dniu premiery kanału będą to "Piosenki o miłości" (90 minut)

(90 minut) 21:45 – 00:45 – Klasyka miłości – blok ze znanymi serialami o miłości, emitowanymi losowo ("Złotopolscy", "Apetyt na miłość", "Kres niewinności", "Matki żony i kochanki" – dopasowanie liczby odcinków do czasu antenowego)

00:45 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Sobota, 14 lutego – pasmo walentynkowe

06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok z odcinkami "M jak miłość", po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

12:00 – 19:00 – Miłosny koktajl – różnorodny blok z losowymi odcinkami miłosnych seriali ("O mnie się nie martw", "Złotopolscy", "Apetyt na miłość", "Kres niewinności", "Matki żony i kochanki")

19:00 – 22:30 – Seanse na Walentynki – filmy fabularne z okazji Dnia Zakochanych. 14 lutego będą to "Miłość jak miód" oraz "Miłość jest blisko"

oraz 22:30 – 23:15 – Bo życie jedno mam – blok "Sanatorium miłości", odcinki po kolei od pierwszego sezonu (1 x 45 min)

23:15 – 00:45 – Wieczór z Mostowiakami – blok z odcinkami "M jak miłość", skupionymi na relacjach Lucjana i Barbary oraz ich dzieci (2 x 45 min)

00:45 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Sobota – niedziela

06:00 – 12:00 – Miłość wiele imion ma – blok z odcinkami "M jak miłość", po kolei od pierwszego (8 odcinków x 45 min)

12:00 – 19:00 – Miłosny koktajl – różnorodny blok z losowymi odcinkami miłosnych seriali ("O mnie się nie martw", "Złotopolscy", "Apetyt na miłość", "Kres niewinności", "Matki żony i kochanki")

19:00 – 20:30 – Bo życie jedno mam – blok "Sanatorium miłości", odcinki po kolei od pierwszego sezonu (2 x 45 min)

20:30 – 00:15 – Wieczór z Mostowiakami – blok z odcinkami "M jak miłość" skupionymi na relacjach Lucjana i Barbary oraz ich dzieci (5 x 45 min)

00:15 – 05:20 – Nocna miłość – powtórki z danego dnia

Gdzie szukać kanału "Miłość"?

Kanał "Miłość" znajduje się na stronie głównej serwisu TVP VOD – w sekcji na żywo za kanałem TVP "Kryminały". Kanał jest dostępny bez opłat w formule FAST (Free Ad-Supported Streaming Television).

Kanał FAST "Miłość" poszerza ofertę Telewizji Polskiej w segmencie cykli tematycznych, oferując widzom całodobowy dostęp do znanych i lubianych historii o relacjach i emocjach.

Wszystkie kanały FAST Telewizji Polskiej są dostępne na platformie TVP VOD, w aplikacji mobilnej TVP VOD na urządzeniach z systemami iOS i Android oraz na wszystkich kompatybilnych telewizorach Smart TV.